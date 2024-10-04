Названы самые крупные застройщики в Ростовской области по объему сданных квартир

Posted 4 октября, 10:35
Published 4 октября, 10:35
Modified 4 октября, 10:37
Updated 4 октября, 10:37
Портал составил рейтинг застройщиков, оценив объемы выполненных ими строительных работ. Всего за текущий год в Ростовской области появилось 526,9 тысячи квадратных метров жилья. Так, больше всего квартир ввела в эксплуатацию ГК СМУ1 Ростов — 134,4 тысячи «квадратов». На компанию приходится 25,39% от общего объема сданных квартир.
Следующей в списке оказалась ГК ЮгСтройИнвест. Застройщик возвел 87,5 тысячи квадратных метров жилья. На них приходится 16,55% строительных проектов региона в этом году. Замыкает тройку лидеров МСК. Благодаря ей в Ростовской области появилось 74,9 тысячи «квадратов» квартир — 14,16%.
Добавим, что всего в рейтинг попали 27 застройщиков.
Ранее в Ростове-на-Дону запланировали строительство фуд-молла с тридцатью ресторанами на левом берегу.