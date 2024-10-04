Названы самые крупные застройщики в Ростовской области по объему сданных квартир

Портал составил рейтинг застройщиков, оценив объемы выполненных ими строительных работ. Всего за текущий год в Ростовской области появилось 526,9 тысячи квадратных метров жилья. Так, больше всего квартир ввела в эксплуатацию ГК СМУ1 Ростов — 134,4 тысячи «квадратов». На компанию приходится 25,39% от общего объема сданных квартир.