Новую АЭС хотят построить в Новочеркасске: правда ли это

Однако в администрации Новочеркасска заверили, что никаких предложений о строительстве АЭС не поступало. Глава администрации города Юрий Лысенко отметил, что в городе и в его окрестностях даже нет подходящей для этого территории. А проект не является подтверждением для начала строительства станции, а только уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения.