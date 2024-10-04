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Posted 4 октября, 14:21

Published 4 октября, 14:21

Modified 4 октября, 14:27

Updated 4 октября, 14:27

Новую АЭС хотят построить в Новочеркасске: правда ли это

Новую АЭС хотят построить в Новочеркасске: правда ли это

4 октября 2024, 14:21
Фото: Unsplash
Новую АЭС хотят построить в Новочеркасске: правда ли это
В соцсетях появилась информация о том, что в Новочеркасске якобы планируют построить новую атомную электростанцию к 2036 году, а к 2038-му — открыть второй блок. Насколько эти сообщения правдивы, разобралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В сообщениях одного из самых популярных телеграм-каналов Ростовской области говорится о том, что АЭС в Новочеркасске уже есть в плане. Впервые эта информация появилась в конце августа 2024 года в СМИ, которые ссылались на Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Этот документ был опубликован Системным администратором единой энергетической службы.

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Однако в администрации Новочеркасска заверили, что никаких предложений о строительстве АЭС не поступало. Глава администрации города Юрий Лысенко отметил, что в городе и в его окрестностях даже нет подходящей для этого территории. А проект не является подтверждением для начала строительства станции, а только уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения.

Кроме того, в Ростовской области достаточно существующей атомной станции в Волгодонске.

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