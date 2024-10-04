Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей

Posted 4 октября, 09:30
Published 4 октября, 09:30
Modified 4 октября, 09:32
Updated 4 октября, 09:32
Больше всего подорожали китайские машины: Chery Arrizo — до 3 миллионов рублей, Jaecoo — почти до 5 миллионов рублей и две модели Jetour (суббренд Chery): кроссоверы Dashing (до 3 миллионов) и X70 Plus (до 3,3 миллиона рублей). Также стоимость подскочила на внедорожник GAC GS3 (до 2,6 миллиона рублей).
На некоторых авто за прошедший месяц цена снизилась. Например, китайский внедорожник Geely Monjaro упал в стоимости до 4,6 миллиона рублей (на 4%), а пикап Changan Hunter Plus — до 4 миллионов рублей (на 3,4%). Также стал дешевле смарт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (цена теперь 2,3 миллиона рублей), внедорожник Geely Atlas Pro (3,2 миллиона рублей) и Lada Largus (1,75 миллиона рублей).
Небольшие изменения произошли и с ценами на автомобили с пробегом. Например, выросла стоимость на подержанный Renault Logan (на 12,7% — почти до 500 тысяч рублей), BMW X6 (на 10,4% — до 3 миллионов рублей) и Volkswagen Tiguan (на 8,6% — до 3,5 миллиона рублей).
Ранее стало известно, как изменится цена на машины в ближайшие годы из-за повышения утильсбора.