Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей

Больше всего подорожали китайские машины: Chery Arrizo — до 3 миллионов рублей, Jaecoo — почти до 5 миллионов рублей и две модели Jetour (суббренд Chery): кроссоверы Dashing (до 3 миллионов) и X70 Plus (до 3,3 миллиона рублей). Также стоимость подскочила на внедорожник GAC GS3 (до 2,6 миллиона рублей).