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Posted 4 октября, 09:30

Published 4 октября, 09:30

Modified 4 октября, 09:32

Updated 4 октября, 09:32

Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей

Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей

4 октября 2024, 09:30
Фото: wikimedia.org
Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей
По сравнению с августом средняя цена на автомобили в Ростове выросла на 4% и составила 2,77 миллиона рублей, сообщает «Авто.ру Оценка».

Больше всего подорожали китайские машины: Chery Arrizo — до 3 миллионов рублей, Jaecoo — почти до 5 миллионов рублей и две модели Jetour (суббренд Chery): кроссоверы Dashing (до 3 миллионов) и X70 Plus (до 3,3 миллиона рублей). Также стоимость подскочила на внедорожник GAC GS3 (до 2,6 миллиона рублей).

На некоторых авто за прошедший месяц цена снизилась. Например, китайский внедорожник Geely Monjaro упал в стоимости до 4,6 миллиона рублей (на 4%), а пикап Changan Hunter Plus — до 4 миллионов рублей (на 3,4%). Также стал дешевле смарт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (цена теперь 2,3 миллиона рублей), внедорожник Geely Atlas Pro (3,2 миллиона рублей) и Lada Largus (1,75 миллиона рублей).

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выросла стоимость на подержанный Renault Logan. Фото: Alexey Kashevnik/wikimedia.org/cc0

Небольшие изменения произошли и с ценами на автомобили с пробегом. Например, выросла стоимость на подержанный Renault Logan (на 12,7% — почти до 500 тысяч рублей), BMW X6 (на 10,4% — до 3 миллионов рублей) и Volkswagen Tiguan (на 8,6% — до 3,5 миллиона рублей).

Ранее стало известно, как изменится цена на машины в ближайшие годы из-за повышения утильсбора.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Автомобили#Ростов#Китайские машины
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