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Posted 4 октября, 07:39

Published 4 октября, 07:39

Modified 1 ноября, 07:51

Updated 1 ноября, 07:51

Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе–августе 2024 года

Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе–августе 2024 года

4 октября 2024, 07:39
Фото: 1MI.
В январе–августе 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 231,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,1 млн ДФЭ (+8,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,9%, до 3,8 млн ДФЭ (перевезено 54,8 млн тонн грузов, +10,4%), в том числе:

— химикаты и сода — 538,4 тыс. ДФЭ (+0,4% к уровню января-июня 2023 года);

— лесные грузы — 397 тыс. (на уровне прошлого года);

— химические и минеральные удобрения — 332 тыс. (рост в 2 раза);

— автомобили и комплектующие — 322,1 тыс. (+8,8%);

— метизы — 293,4 тыс. (+4,5%);

— промышленные товары — 286,6 тыс. (+0,4%);

— машины, станки, двигатели — 261,1 тыс. (-9,1%);

— бумага — 241,5 тыс. (-1,7%);

— строительные грузы — 184,4 тыс. (рост в 1,3 раза);

— черные металлы — 139,7 тыс. (-19,5%);

— остальные и сборные грузы — 136,1 тыс. (+14,7%);

— зерно — 86 тыс. (+23,7%);

— цветные металлы — 84,4 тыс. (-4,6%);

— нефть и нефтепродукты — 69,1 тыс. (+12,8%);

— продукты перемола — 26 тыс. (рост в 2,2 раза);

— рыба — 24 тыс. (+7,8%);

— цветная руда и серное сырье — 20,8 тыс. (-1,3%);

— мясо и масло животное — 20 тыс. (+12,5%);

— картофель, овощи, фрукты — 9,1 тыс. (-12,1%);

— остальные продовольственные товары — 215,6 тыс. (+7,6%).

В августе во всех видах сообщения было перевезено 673,9 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в августе 2023 года.

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