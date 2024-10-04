Поставщик в Ростове 2 года давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины

Следователи выяснили, что в Ростове-на-Дону с января 2020 по октябрь 2021 года директор одной коммерческой организации давала деньги сотрудникам распределительного центра розничной сети, чтобы те беспрепятственно принимали ее товар. Рабочие не проверяли фрукты и овощи и направляли на дальнейшую реализацию. Общая сумма взяток за это время составила не менее 670 тысяч рублей.