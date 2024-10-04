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Posted 4 октября, 15:09

Published 4 октября, 15:09

Modified 4 октября, 15:11

Updated 4 октября, 15:11

В Ростове осудят директора овощной компании за подкуп сотрудников магазина

Поставщик в Ростове 2 года давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины

4 октября 2024, 15:09
Фото: Unsplash
В Ростове осудят директора овощной компании за подкуп сотрудников магазина
В Ростове-на-Дону Следком завершил расследование дела в отношении директора организации, которая подкупала сотрудников розничной сети для беспрепятственной реализации овощей и фруктов, сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи выяснили, что в Ростове-на-Дону с января 2020 по октябрь 2021 года директор одной коммерческой организации давала деньги сотрудникам распределительного центра розничной сети, чтобы те беспрепятственно принимали ее товар. Рабочие не проверяли фрукты и овощи и направляли на дальнейшую реализацию. Общая сумма взяток за это время составила не менее 670 тысяч рублей.

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 204 УК РФ. Все собранные доказательства направлены в суд.

Добавим, что ростовчанке может грозить немалый штраф и лишение права занимать должность.

До этого стало известно, что четыре экс-сотрудника крупной сети в Ростове два года брали откаты от директора за поставки овощей.

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