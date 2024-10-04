Поставщик в Ростове 2 года давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины

Posted 4 октября, 15:09
Published 4 октября, 15:09
Modified 4 октября, 15:11
Updated 4 октября, 15:11
Следователи выяснили, что в Ростове-на-Дону с января 2020 по октябрь 2021 года директор одной коммерческой организации давала деньги сотрудникам распределительного центра розничной сети, чтобы те беспрепятственно принимали ее товар. Рабочие не проверяли фрукты и овощи и направляли на дальнейшую реализацию. Общая сумма взяток за это время составила не менее 670 тысяч рублей.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 204 УК РФ. Все собранные доказательства направлены в суд.
Добавим, что ростовчанке может грозить немалый штраф и лишение права занимать должность.
До этого стало известно, что четыре экс-сотрудника крупной сети в Ростове два года брали откаты от директора за поставки овощей.