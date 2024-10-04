РЭО: На РЭФ-2024 соберут карту России из пластиковых крышек

Posted 4 октября, 11:25
Published 4 октября, 11:25
Modified 4 октября, 11:25
Updated 4 октября, 11:25
Площадь карты будет составлять 10 «квадратов», и на ней красными крышечками будут отмечены регионы, в которых еще нет предприятий по переработке отходов.
По сообщению издания 56orb.ru, инициаторы проекта стремятся привлечь внимание к экологическим вопросам и побудить отстающие регионы к созданию заводов для переработки мусора. Российский экологический оператор (РЭО) выделил 14 таких регионов. Форум пройдет в Подмосковье с 7 по 9 октября.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в этом году РЭФ стартует с Дня молодежи, который включает интерактивные сессии и ток-шоу. Этот день всегда отличается высоким уровнем активности и вовлеченности. В этом году волонтеры стремятся предпринять больше усилий для повышения осведомленности об экологических проблемах и стимулирования отстающих регионов к созданию предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Денис Буцаев также отметил, что в апреле текущего года в подмосковном Егорьевске открылись крупнейший в стране завод по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завод по производству изделий из вторичных гранул «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн», мощность которого составляет 60 тысяч тонн в год.
Денис Буцаев отметил, что в других регионах также активно развивается инфраструктура по переработке пластиковых и других отходов. Однако в 14 субъектах Российской Федерации не достигаются запланированные показатели по созданию инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. К таким регионам относятся Забайкальский край, Еврейская автономная область, Севастополь, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а также Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Омская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская и Воронежская области. Буцаев высказал мнение о том, что молодые волонтёры смогут пристыдить эти регионы, используя красные крышечки.
В России ежегодно образуется приблизительно 3,3 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых только 17% подлежит переработке. Из-за небольшого размера крышечек они почти не сортируются. Следовательно, реализация различных экологических инициатив является единственным способом сбора пластиковых крышек для переработки.