РЭО: На РЭФ-2024 соберут карту России из пластиковых крышек

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в этом году РЭФ стартует с Дня молодежи, который включает интерактивные сессии и ток-шоу. Этот день всегда отличается высоким уровнем активности и вовлеченности. В этом году волонтеры стремятся предпринять больше усилий для повышения осведомленности об экологических проблемах и стимулирования отстающих регионов к созданию предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами.