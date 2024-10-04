С нового года в Ростовской области подорожает техосмотр автомобилей

Posted 4 октября, 12:50
Published 4 октября, 12:50
Modified 4 октября, 12:52
Updated 4 октября, 12:52
Так, с нового года владельцам транспортных средств категории М придется платить за осмотр от 1098 до 2270 рублей, если автомобиль принадлежит спецслужбам, то стоимость составит от 1171 до 2144 рублей. ТО транспорта категории N обойдется в 1201-2364 рубля, если машина является служебной или цистерной/фургоном, то техосмотр обойдется от 1276 до 2469 рублей.
Если говорить о категории О, то услуга будет стоить собственникам ТС в 906–1530 рублей. Если прицеп является спецсредством, то за его осмотр нужно будет заплатить от 942 до 1599 рублей. Техобслуживание мототранспорта обойдется в 386–424 рубля.
Добавим, что если транспортное средство выполняет перевозку нефтепродуктов, то стоимость ТО увеличивается: категория N обойдется в 1389–2711 рублей, а категория О — 1014–1668 рублей. Стоимость также меняется за перевоз опасных веществ: N — от 1577 до 2850 рублей, а О — от 1087 до 1842 рублей.
Транспортные средства, которые используются для коммунальных работ, обслуживаются по другому тарифу. За категорию N придется уже заплатить от 1314 до 2607 рублей.
До этого стало известно, что в Ростовской области могут повысить транспортный налог.