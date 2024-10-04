С нового года в Ростовской области подорожает техосмотр автомобилей

Так, с нового года владельцам транспортных средств категории М придется платить за осмотр от 1098 до 2270 рублей, если автомобиль принадлежит спецслужбам, то стоимость составит от 1171 до 2144 рублей. ТО транспорта категории N обойдется в 1201-2364 рубля, если машина является служебной или цистерной/фургоном, то техосмотр обойдется от 1276 до 2469 рублей.