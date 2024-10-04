Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем

Всего военные отработали по 18 целям. Помимо пяти БПЛА над Азовским морем, уничтожили по шесть — в Воронежской и Белгородской областях. Еще один сбили в селе Песчанокопское Ростовской области. Как уточнил глава региона Василий Голубев, ударный беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы.