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Posted 4 октября, 05:54

Published 4 октября, 05:54

Modified 4 октября, 05:56

Updated 4 октября, 05:56

Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем

Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем

4 октября 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря перехватили пять беспилотников, о попытке террористической атаки на Россию сообщает Минобороны РФ.

Дроны перехватили в ночь на 4 октября. Ракеты ПВО сбили беспилотники над морем, вдали от населенных пунктов. Вероятно, поэтому жители ближайших населенных пунктов не слышали взрывов.

Всего военные отработали по 18 целям. Помимо пяти БПЛА над Азовским морем, уничтожили по шесть — в Воронежской и Белгородской областях. Еще один сбили в селе Песчанокопское Ростовской области. Как уточнил глава региона Василий Голубев, ударный беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы.

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При этом жители Ростовской области тоже не услышали ночных взрывов.

Когда на Дону отражали террористическую атаку в последний раз, после падения обломков начался крупный пожар в лесничестве. К счастью, в этот раз обошлось без ЧП.

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