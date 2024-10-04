Сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей

На некоторые продукты цены снизились. Например, картофель продают по 48 рублей за килограмм, хотя в августе было в среднем 53, а сахар — по 68 рублей вместо 75. Капусту — по 47 рублей (в августе — 56), морковь — по 46 рублей (было — 52), яблоки — по 112 рублей (вместо 122), лук — по 37 рублей (а не по 40). Незначительно опустилась цена на гречку (до 62 рублей), маргарин (239 рублей) и подсолнечное масло (129 рублей). Разница по сравнению с концом августа составляет всего один-два рубля.