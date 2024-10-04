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Posted 4 октября, 06:12

Published 4 октября, 06:12

Modified 4 октября, 06:35

Updated 4 октября, 06:35

Цены на сметану и сливочное масло резко подскочили в Ростовской области

Сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей

4 октября 2024, 06:12
Фото: Pxhere
Цены на сметану и сливочное масло резко подскочили в Ростовской области

Цены на сметану и сливочное масло резко подскочили в Ростовской области

За месяц в Ростовской области килограмм сметаны подорожал на 13 рублей, а сливочного масла — на 46 рублей, сообщает Ростовстат данные на конец сентября.

Теперь сметана стоит 319 рублей (было — 306). А за килограмм сливочного масла попросят 909 рублей (было — 863). Такими темпами к Новому году оно может подорожать до тысячи рублей.

Цены подскочили и на мясо. Говядина обойдется сейчас в 568 рублей, хотя в августе была 561 рубль. На 10 рублей ценник подняли на свинину (с 366 до 376 рублей) и баранину (с 739 до 749 рублей). А вот охлажденные куры, наоборот, немного подешевели: 194 рубля вместо 200 за килограмм.

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Выросла и стоимость «молочки». За месяц твердые сорта сыров подорожали на 12 рублей (с 756 до 768 рублей за килограмм), творог — на 11 рублей (с 413 до 422 рублей). Литр молока, который стоил 76-96 рублей, в зависимости от вида, теперь продается по 78-98 рублей. А десяток яиц подорожал всего на два рубля: 100 вместо 98.

На некоторые продукты цены снизились. Например, картофель продают по 48 рублей за килограмм, хотя в августе было в среднем 53, а сахар — по 68 рублей вместо 75. Капусту — по 47 рублей (в августе — 56), морковь — по 46 рублей (было — 52), яблоки — по 112 рублей (вместо 122), лук — по 37 рублей (а не по 40). Незначительно опустилась цена на гречку (до 62 рублей), маргарин (239 рублей) и подсолнечное масло (129 рублей). Разница по сравнению с концом августа составляет всего один-два рубля.

Ранее стало известно, из-за чего дорожает картофель.

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