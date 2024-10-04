Слушать Землю или смотреть «Собак-якудза»: куда сходить в Ростове 5 и 6 октября

Posted 4 октября, 07:39
Published 4 октября, 07:39
Modified 4 октября, 07:41
Updated 4 октября, 07:41
В ДК «Ростсельмаш» 5 октября пройдёт концерт «Лига рока. Мировые рок-хиты с духовым оркестром» (12+). Музыканты и вокалисты в сопровождении бэнд-оркестра духовых исполнят известные бестселлеры мировой и российской классики рок-музыки. Для зрителей прозвучат композиции Metallica, Queen, Bon Jovi, Beatles, Kiss, Nirvana, Ac/Dc, «Короля и шута», «Наутилуса Помпилиуса» и многих других.
В клубе «Мёд» в этот же день выступит рок-группа Ravanna (16+). Молодой коллектив — один из самых востребованных на альтернативной сцене. Их песни попадают в топ-чарты и получают статус платиновых. Ребята презентуют новый альбом, а также сыграют новые песни.
В ростовской филармонии выступит Оркестр имени Кима Назаретова (12+). В программе концерта авторские произведения и аранжировки солистов оркестра.
А в джаз-клубе «Эссе» выступит Wtfunk (12+). Коллектив устроит блюзовую вечеринку при участие лучших блюзменов города. Также в «Эссе» пройдёт концерт R.K. Quintet (12+). На этот раз группа исполнит джаз на русском языке в оригинальных аранжировках. Также группа представит авторские сочинения.
В Молодёжном театре 5 октября сыграют драму «Амадей» (18+). Режиссёром постановки выступил режиссёр Александр Баргман. По сюжету, молодой талантливый композитор Вольфганг Амадей Моцарт приезжает в Вену в поисках славы и не находит отклика у местной публики. Но прославленный маэстро Сальери всегда оказывается на шаг впереди. История отношений двух композиторов и сегодня остаётся загадкой: якобы перед смертью Сальери признался, что отравил Амадея Моцарта.
Также в Молодёжном театре, но уже 6 октября, представят мюзикл «Собаки-якудза» (6+) режиссёра Михаила Зайца. Авторы называют спектакль современной романтической историей, рассказанной языком мюзикла. «Сюжет напоминает нам фильмы Акиры Куросавы, Серджио Леоне, Квентина Тарантино — это приключенческий экшн о жизни улиц, наполненный музыкой, песнями и оригинальной пластикой», — обещают организаторы.
В Музыкальном театре представят 5 октября оперу «Травиата» (12+). Постановщики не обещают «эксцентричных авторских прочтений». Зрителям представят классическую оперу Верди. Для постановки подготовили яркие декорации и костюмы. «„Травиата“ — это краткий миг из жизни женщины, чувственной, одновременно хрупкой и сильной, способной вырваться из фальшивого блеска окружающего её мира и красотой духовного поступка преобразить себя и других», — говорится в аннотации к опере.
В прокат вышел боевик «Досье „Чёрная канарейка““ (18+). Главную роль в фильме сыграла Кейт Бекинсейл. Её героиня — оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс — хочет спасти похищенного преступниками мужа. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. „Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу“, — говорится в аннотации.
Фанаты отечественного кинематографа могут сходить на комедию «Говорит Земля!» (12+). Роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская и Гоша Куценко. По сюжету картины, Земля стала проявлять аллергию на деятельность человека, и скоро людей постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить — это обычный шахтёр Стас. Только он слышит голос Земли. Теперь Стасу надо убедить других, в том, что он слышит Землю, иначе гибели человечества не избежать.
С детьми можно сходить на франко-японский мультфильм «Кот-призрак Андзу» (12+). Картина рассказывает историю дружбы между девочкой Карин, которую отправили жить к дедушке-монаху в деревню, и Андзу — непредсказуемым призрачным котом, который становится её опекуном.