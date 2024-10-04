Слушать Землю или смотреть «Собак-якудза»: куда сходить в Ростове 5 и 6 октября

Фанаты отечественного кинематографа могут сходить на комедию «Говорит Земля!» (12+). Роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская и Гоша Куценко. По сюжету картины, Земля стала проявлять аллергию на деятельность человека, и скоро людей постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить — это обычный шахтёр Стас. Только он слышит голос Земли. Теперь Стасу надо убедить других, в том, что он слышит Землю, иначе гибели человечества не избежать.