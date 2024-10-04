Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать на Новый год

В конечном итоге каникулы для жителей Ростовской области распределятся следующим образом: с 29 декабря по 8 января 2025 года, 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.