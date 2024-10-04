rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 16:58

Published 4 октября, 16:58

Modified 4 октября, 17:00

Updated 4 октября, 17:00

Правительство утвердило выходные дни в Ростовской области на 2025 год

Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать на Новый год

4 октября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
Правительство утвердило выходные дни в Ростовской области на 2025 год

Правительство утвердило выходные дни в Ростовской области на 2025 год

В предстоящем году жителей Ростовской области ожидает 11 дней новогодних каникул и 19 нерабочих дней. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства России.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перенос выходных дней в следующем году. Так, 4 и 5 января в 2025 году приходятся на субботу и воскресенье, поэтому их перекинут на пятницу, 2 мая, и на среду, 31 декабря, соответственно.

По такому же принципу нерабочий день с 23 февраля переносится на четверг, 8 мая, с 8 марта, на пятницу, 13 июня и с 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?
Узнать подробнее

В конечном итоге каникулы для жителей Ростовской области распределятся следующим образом: с 29 декабря по 8 января 2025 года, 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре. Подробнее о сокращении в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила нормативИтоги дня: сильный ветер разгоняет пожар под Ростовом, а людей пугают тарифами ЖКУ«Я просила — при детях не бей»: как на Дону помогают жертвам домашнего насилия
#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Майские праздники#Постановление#Новогодние праздники#Праздники#Нерабочие дни
Подпишитесь