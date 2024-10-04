Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать на Новый год

Posted 4 октября, 16:58
Published 4 октября, 16:58
Modified 4 октября, 17:00
Updated 4 октября, 17:00
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перенос выходных дней в следующем году. Так, 4 и 5 января в 2025 году приходятся на субботу и воскресенье, поэтому их перекинут на пятницу, 2 мая, и на среду, 31 декабря, соответственно.
По такому же принципу нерабочий день с 23 февраля переносится на четверг, 8 мая, с 8 марта, на пятницу, 13 июня и с 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
В конечном итоге каникулы для жителей Ростовской области распределятся следующим образом: с 29 декабря по 8 января 2025 года, 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре. Подробнее о сокращении в материале RostovGazeta.