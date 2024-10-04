Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч

Миллеровский завод «Амилко» подал в суд на предприятие Link Line Company for General из Ирака из-за задолженности по контракту № 28-14-19Е/38, который был заключен 1 ноября 2019 года. Суд удовлетворил требование завода и постановил взыскать с ответчика долг в размере 154 тысяч долларов и проценты — 15,9 тысячи долларов.