Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч

Posted 4 октября, 15:48
Published 4 октября, 15:48
Modified 4 октября, 16:15
Updated 4 октября, 16:15
Миллеровский завод «Амилко» подал в суд на предприятие Link Line Company for General из Ирака из-за задолженности по контракту № 28-14-19Е/38, который был заключен 1 ноября 2019 года. Суд удовлетворил требование завода и постановил взыскать с ответчика долг в размере 154 тысяч долларов и проценты — 15,9 тысячи долларов.
Как пишет «Коммерсантъ — Юг», «Амилко» поставил в Ирак модифицированный крахмал МК-Б, используемый при разрушении горных пород. Его добавляют в буровой раствор для стабилизации вязкости.
Ранее завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 миллионов рублей.