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Posted 4 октября, 15:48

Published 4 октября, 15:48

Modified 4 октября, 16:15

Updated 4 октября, 16:15

Суд обязал компанию из Ирака выплатит заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч

Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч

4 октября 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Суд обязал компанию из Ирака выплатит заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч
Арбитражный суд постановил взыскать с компании Link Line Company for General Trading из Ирака около 170 тысяч долларов в пользу завода «Амилко» в Ростовской области. Решение размещено в картотеке суда.

Миллеровский завод «Амилко» подал в суд на предприятие Link Line Company for General из Ирака из-за задолженности по контракту № 28-14-19Е/38, который был заключен 1 ноября 2019 года. Суд удовлетворил требование завода и постановил взыскать с ответчика долг в размере 154 тысяч долларов и проценты — 15,9 тысячи долларов.

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Как пишет «Коммерсантъ — Юг», «Амилко» поставил в Ирак модифицированный крахмал МК-Б, используемый при разрушении горных пород. Его добавляют в буровой раствор для стабилизации вязкости.

Ранее завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 миллионов рублей.

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