Сваха из Ростовской области устраивала фиктивные свадьбы для мигрантов

Posted 4 октября, 12:35
Published 4 октября, 12:35
Modified 4 октября, 12:37
Updated 4 октября, 12:37
Правоохранители совместно с сотрудниками миграционной службы выявили факт незаконной миграции в Ростовской области. Выяснилось, что 40-летняя дончанка искала россиянок, согласных за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за мигранта. После бракосочетания злоумышленница оформляла иностранцам разрешение на временное проживание в стране для дальнейшего получения гражданства РФ.
Жительница региона работала в сговоре с руководителем спецучреждения. Он велел работникам не проводить проверку мигрантов, а сразу оформлять документы и свидетельство о браке.
Следователи регионального ГУ МВД завели уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Полиция продолжает проверку и установку личностей всех участников преступной схемы.
Ранее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что некоторые мигранты обходили постановку на воинский учет. Подробнее о том, как на рынке Ростова-на-Дону вручали повестки.