Сваха из Ростовской области устраивала фиктивные свадьбы для мигрантов

Правоохранители совместно с сотрудниками миграционной службы выявили факт незаконной миграции в Ростовской области. Выяснилось, что 40-летняя дончанка искала россиянок, согласных за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за мигранта. После бракосочетания злоумышленница оформляла иностранцам разрешение на временное проживание в стране для дальнейшего получения гражданства РФ.