rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:35

Published 4 октября, 12:35

Modified 4 октября, 12:37

Updated 4 октября, 12:37

Донская сваха устраивала фиктивные свадьбы для оформления гражданства мигрантам

Сваха из Ростовской области устраивала фиктивные свадьбы для мигрантов

4 октября 2024, 12:35
Фото: МВД по Ростовской области
Донская сваха устраивала фиктивные свадьбы для оформления гражданства мигрантам
Полицейские задержали жительницу Ростовской области за поиск невест для мигрантов и организацию фиктивных браков с целью оформления гражданства иностранцам, сообщает региональное ГУ МВД России.

Правоохранители совместно с сотрудниками миграционной службы выявили факт незаконной миграции в Ростовской области. Выяснилось, что 40-летняя дончанка искала россиянок, согласных за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за мигранта. После бракосочетания злоумышленница оформляла иностранцам разрешение на временное проживание в стране для дальнейшего получения гражданства РФ.

Жительница региона работала в сговоре с руководителем спецучреждения. Он велел работникам не проводить проверку мигрантов, а сразу оформлять документы и свидетельство о браке.

В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей
Узнать подробнее

Следователи регионального ГУ МВД завели уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Полиция продолжает проверку и установку личностей всех участников преступной схемы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что некоторые мигранты обходили постановку на воинский учет. Подробнее о том, как на рынке Ростова-на-Дону вручали повестки.

Читайте также:
В Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантамиЖитель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигаретНа вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Мигранты#Брак#Уголовное дело#Иностранцы#Гражданство#Нелегальные мигранты#Иностранные граждане#Фиктивные браки
Подпишитесь