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Posted 4 октября, 07:43

Published 4 октября, 07:43

Modified 4 октября, 07:45

Updated 4 октября, 07:45

«Сыпется на глазах»: фасад очередного здания падает на головы прохожих в Ростове

«Сыпется на глазах»: фасад старинного здания обрушился в центре Ростова

4 октября 2024, 07:43
Фото: Яндекс. Карты
«Сыпется на глазах»: фасад очередного здания падает на головы прохожих в Ростове

Фасад старинного здания обрушился в центре Ростова

В Ростове на пересечении улицы Пушкинской с проспектом Ворошиловским осыпается фасад кирпичного здания 1935 года постройки, сообщают в соцсетях очевидцы.

Кадры места, где сыпется фасад, появились 4 октября в telegram-канале «Это Ростов новости». На фото видно один огромный булыжник — его размер сопоставим с тротуарной плиткой. На других снимках зафиксированы камни поменьше. Вероятно, они раскрошились при падении на тротуар. Примечательно, что капремонт фасада в доме № 65/102 по Ворошиловскому проводили всего 10 лет назад, в 2014-м.

— На углу Пушкинской и Ворошиловского вам на голову может прилететь кусок фасада, — написал автор поста. — Здания в Ростове сыпятся на глазах.
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Фото: «Это Ростов новости»

В комментариях предупреждение об опасном для пешеходов участке восприняли с иронией. Вероятно, горожан уже не удивить очередным посыпавшимся фасадом.

— Устал фасад от этого всего, — пишут в комментариях. — Под домом опасно, ближе к дороге — опасно, посреди тротуара рикошетом убьет. Сидите дома и не дергайтесь.

Ранее фасад сыпался в доме на Социалистической, 181.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Городская среда#Безопасность#Ростов#Фасад#Происшествие
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