«Сыпется на глазах»: фасад старинного здания обрушился в центре Ростова

Кадры места, где сыпется фасад, появились 4 октября в telegram-канале «Это Ростов новости». На фото видно один огромный булыжник — его размер сопоставим с тротуарной плиткой. На других снимках зафиксированы камни поменьше. Вероятно, они раскрошились при падении на тротуар. Примечательно, что капремонт фасада в доме № 65/102 по Ворошиловскому проводили всего 10 лет назад, в 2014-м.