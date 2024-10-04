«Сыпется на глазах»: фасад старинного здания обрушился в центре Ростова

Posted 4 октября, 07:43
Published 4 октября, 07:43
Modified 4 октября, 07:45
Updated 4 октября, 07:45
Кадры места, где сыпется фасад, появились 4 октября в telegram-канале «Это Ростов новости». На фото видно один огромный булыжник — его размер сопоставим с тротуарной плиткой. На других снимках зафиксированы камни поменьше. Вероятно, они раскрошились при падении на тротуар. Примечательно, что капремонт фасада в доме № 65/102 по Ворошиловскому проводили всего 10 лет назад, в 2014-м.
— На углу Пушкинской и Ворошиловского вам на голову может прилететь кусок фасада, — написал автор поста. — Здания в Ростове сыпятся на глазах.
В комментариях предупреждение об опасном для пешеходов участке восприняли с иронией. Вероятно, горожан уже не удивить очередным посыпавшимся фасадом.
— Устал фасад от этого всего, — пишут в комментариях. — Под домом опасно, ближе к дороге — опасно, посреди тротуара рикошетом убьет. Сидите дома и не дергайтесь.
Ранее фасад сыпался в доме на Социалистической, 181.