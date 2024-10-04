Ученые изучили работу мозга плодовой мухи

Несмотря на небольшой размер мозга плодовой мухи, принцип его работы во многом схож с человеческим. Эти мухи используют те же нейромедиаторы, такие как допамин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и ацетилхолин, которые играют важную роль в передаче сигналов между нейронами, а также в управлении процессами, связанными с памятью, обучением и поведением.