Ученые изучили работу мозга плодовой мухи

Posted 4 октября, 08:22
Published 4 октября, 08:22
Modified 4 октября, 08:22
Updated 4 октября, 08:22
Ранее ученые создали карту личинки данного насекомого, однако у взрослых мух нервная система гораздо сложнее, пишет newkhakasiya.online. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature. В проекте принимали участие 287 ученых из 76 научных учреждений по всему миру. Для создания карты было использовано более 100 терабайт данных. Нейробиологи получили множество новых сведений о функционировании нейронной сети, включая способы обработки информации и управление поведением.
Несмотря на небольшой размер мозга плодовой мухи, принцип его работы во многом схож с человеческим. Эти мухи используют те же нейромедиаторы, такие как допамин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и ацетилхолин, которые играют важную роль в передаче сигналов между нейронами, а также в управлении процессами, связанными с памятью, обучением и поведением.
Структура мозга мухи и человека различается, особенно по размерам и некоторым специфическим отделам, однако наблюдаются общие черты на уровне нейронных связей. К примеру, структуры, отвечающие за обоняние, у мух и людей работают по схожим принципам. Это делает мозг плодовой мухи хорошей моделью для исследования сложных нейронных сетей.
Созданная карта позволит ученым вести дальнейшие исследования. Теперь они могут сравнивать мозг разных видов мух, тренируя их на определенные задачи, и наблюдать за изменениями нейронных связей. Более того, результаты этого исследования помогут изучить нейронные сети у других животных, включая млекопитающих, и позволят лучше понимать работу мозга человека.