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Posted 4 октября, 08:23

Published 4 октября, 08:23

Modified 4 октября, 08:25

Updated 4 октября, 08:25

Ученые сообщили о высокой вероятности магнитного шторма в Ростовской области

Ученые предупредили жителей Ростовской области о геомагнитном шторме

4 октября 2024, 08:23
Фото: Pxhere
Ученые сообщили о высокой вероятности магнитного шторма в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют семибалльный геомагнитный шторм, который продлится несколько дней, конкретные даты опубликованы на сайте Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Ранее ученые ожидали сильную магнитную бурю в ночь на 4 октября. Однако даты сдвинулись. Теперь речь идет о начале шторма к вечеру 4 октября. К 18:00 мск он достигнет семи баллов по планетарному индексу геомагнитной активности (G3)

За ночь шторм утихнет до второго уровня (G2), а его активность будет немногим выше шести единиц (Кр = 6,2). Ближе к утру 5 октября это значение упадет до пяти единиц, а затем начнет снова набирать силу. Весь день в Ростовской области будет бушевать буря уровня G2, а к полуночи 6 октября усилится до G3 (Кр снова достигнет семи баллов).

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Фото: xras.ru

В течение дня 6 числа геомагнитный шторм будет держаться на высоких значениях. Только к ночи буря утихнет до уровня G1 и ниже.

Накануне днем на Солнце произошла сильнейшая вспышка балла Х9.0. Не исключено, что в ближайшем времени график возможных бурь скорректируется. После такой активности на Солнце может быть шторм уровня G4 и даже G5, который считается наивысшим.

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