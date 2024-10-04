Ученые предупредили жителей Ростовской области о геомагнитном шторме

За ночь шторм утихнет до второго уровня (G2), а его активность будет немногим выше шести единиц (Кр = 6,2). Ближе к утру 5 октября это значение упадет до пяти единиц, а затем начнет снова набирать силу. Весь день в Ростовской области будет бушевать буря уровня G2, а к полуночи 6 октября усилится до G3 (Кр снова достигнет семи баллов).