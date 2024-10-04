Ученые предупредили жителей Ростовской области о геомагнитном шторме

Posted 4 октября, 08:23
Published 4 октября, 08:23
Modified 4 октября, 08:25
Updated 4 октября, 08:25
Ранее ученые ожидали сильную магнитную бурю в ночь на 4 октября. Однако даты сдвинулись. Теперь речь идет о начале шторма к вечеру 4 октября. К 18:00 мск он достигнет семи баллов по планетарному индексу геомагнитной активности (G3)
За ночь шторм утихнет до второго уровня (G2), а его активность будет немногим выше шести единиц (Кр = 6,2). Ближе к утру 5 октября это значение упадет до пяти единиц, а затем начнет снова набирать силу. Весь день в Ростовской области будет бушевать буря уровня G2, а к полуночи 6 октября усилится до G3 (Кр снова достигнет семи баллов).
В течение дня 6 числа геомагнитный шторм будет держаться на высоких значениях. Только к ночи буря утихнет до уровня G1 и ниже.
Накануне днем на Солнце произошла сильнейшая вспышка балла Х9.0. Не исключено, что в ближайшем времени график возможных бурь скорректируется. После такой активности на Солнце может быть шторм уровня G4 и даже G5, который считается наивысшим.