В Ростове на фасад библиотеки имени Чкалова обещали вернуть уникальную лепнину

Posted 4 октября, 15:47
Published 4 октября, 15:47
Modified 4 октября, 15:49
Updated 4 октября, 15:49
Напомним, что в Ростове-на-Дону начался ремонт библиотеки имени Чкалова. Так, подрядчик во время проведения работ снял лепнину с дома, расположенного по адресу улица Варфоломеева, 189 и отделал здание обычной плиткой. Действия рабочих вызвали массу негативных обсуждений. Жители города посчитали подобное актом вандализма.
Мнения ростовчан не осталось незамеченными. Директор ростовской библиотечной системы Сергей Джинабалян рассказал, что при проведении работ «были выявлены особенности здания, которые не позволили работать с фасадом». Якобы в связи с этим «экспертный совет» решил продолжить работы по утверждённой смете.
По информации издания «Молот», позже к высказыванию присоединился руководитель Центральной библиотечной системы. Он оставил комментарий под одним из гневных постов о том, что зданию вернут первозданный облик.
До этого стало известно, что в центре Ростова-на-Дону на улице Седова снесут 124-летнее здание.