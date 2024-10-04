В Ростове на фасад библиотеки имени Чкалова обещали вернуть уникальную лепнину

Мнения ростовчан не осталось незамеченными. Директор ростовской библиотечной системы Сергей Джинабалян рассказал, что при проведении работ «были выявлены особенности здания, которые не позволили работать с фасадом». Якобы в связи с этим «экспертный совет» решил продолжить работы по утверждённой смете.