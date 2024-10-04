В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей

Posted 4 октября, 15:40
Published 4 октября, 15:40
Modified 4 октября, 17:40
Updated 4 октября, 17:40
Ночью 4 октября Ростовскую область атаковал украинский беспилотник. Его засекли с помощью системы РЭБ и успешно обезвредили рядом с селом Песчанокопским.
Этой же ночью ВСУ предприняли попытку террористической атаки еще в трех регионах России. В небе над Белгородской и Воронежской областями засекли по шесть беспилотников, а в акватории Азовского моря перехватили пять БПЛА.
Добавим, что дончане не слышали звуки взрыва и поблагодарили военных за спокойную ночь.
В Ростовской области выросли средние цены на подарочные наборы ко Дню учителю. Чтобы вручить преподавателю сладкий презент в виде шоколада, кофе и пастилы, в этом году придется потратить на 4,1% больше.
Стоимость подарка подскочила из-за роста цен на ряд товаров. Например, цены на шоколад и другие кондитерские изделия выросли из-за дефицита в мире какао-бобов и увеличения затрат на производство. Кроме того, на изменение ценника набора повлияла инфляция в 8,9% по региону.
4 октября в центре Ростова-на-Дону, а именно на пересечении Пушкинской и Ворошиловского обвалился фасад здания, которое построили в 1935 году. Очевидцы засняли огромный булыжник размером с тротуарную плитку и камни поменьше, расколовшиеся при падении.
При этом капитальный ремонт фасада в доме № 65/102 по Ворошиловскому проводили не так давно, в 2014 году.
Добавим, что ростовчане уже давно начали относиться к подобному с иронией. Они считают, что лучше сидеть дома, если не хочешь получить камнем по голове или оказаться под колесами машины.