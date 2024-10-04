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Posted 4 октября, 09:32

Published 4 октября, 09:32

Modified 4 октября, 09:34

Updated 4 октября, 09:34

В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя

В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя

4 октября 2024, 09:32
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя
За год в Ростовской области выросли цены на подарочные наборы ко Дню учителя. Прирост составил 4,1%, информирует региональный отдел Южного ГУ Банка России.

Чаще всего школьники и их родители предпочитают дарить преподавателям сладкие презенты. Самыми популярными товарами для подарка ко Дню учителя считаются шоколад, пастила, конфеты, чай, кофе и другие кондитерские изделия. За один год стоимость простого сладкого набора в Ростовской области увеличилась на 4,1%.

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Цены на подарки изменились из-за ряда факторов. Во-первых, подорожали отдельные компоненты презента. Так, например, подскочила стоимость шоколада из-за увеличения затрат на его производство и дефицита какао-бобов. Во-вторых, на ценники повлияла инфляция. Годовое повышение уровня цен в Ростовской области в августе 2024 года составило 8,9%. Это привело к подорожанию почти 570 товаров и услуг.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные.

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