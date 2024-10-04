В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя

Цены на подарки изменились из-за ряда факторов. Во-первых, подорожали отдельные компоненты презента. Так, например, подскочила стоимость шоколада из-за увеличения затрат на его производство и дефицита какао-бобов. Во-вторых, на ценники повлияла инфляция. Годовое повышение уровня цен в Ростовской области в августе 2024 года составило 8,9%. Это привело к подорожанию почти 570 товаров и услуг.