В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя

Posted 4 октября, 09:32
Published 4 октября, 09:32
Modified 4 октября, 09:34
Updated 4 октября, 09:34
Чаще всего школьники и их родители предпочитают дарить преподавателям сладкие презенты. Самыми популярными товарами для подарка ко Дню учителя считаются шоколад, пастила, конфеты, чай, кофе и другие кондитерские изделия. За один год стоимость простого сладкого набора в Ростовской области увеличилась на 4,1%.
Цены на подарки изменились из-за ряда факторов. Во-первых, подорожали отдельные компоненты презента. Так, например, подскочила стоимость шоколада из-за увеличения затрат на его производство и дефицита какао-бобов. Во-вторых, на ценники повлияла инфляция. Годовое повышение уровня цен в Ростовской области в августе 2024 года составило 8,9%. Это привело к подорожанию почти 570 товаров и услуг.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные.