В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА

Posted 4 октября, 11:20
Published 4 октября, 11:20
Modified 4 октября, 11:22
Updated 4 октября, 11:22
Региональное Минпромэнерго учредило Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Для полноценной работы проекта властям Ростовской области осталось решить ряд организационных вопросов.
Программа развития беспилотной авиации началась в 2024 году и будет работать до 2030 года. Главная задача проекта — до 2035 года выстроить новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских БПЛА.
Ранее в Ростове-на-Дону обсудили возможности дальнейшего развития автотранспортной системы региона. Подробнее о проблемах и путях их решения в материале RostovGazeta.