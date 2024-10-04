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Posted 4 октября, 11:20

Published 4 октября, 11:20

Modified 4 октября, 11:22

Updated 4 октября, 11:22

В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА

В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА

4 октября 2024, 11:20
Фото: mil.ru
В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА
В Ростовской области сформировали организационную структуру, направленную на курирование изучения и развития производства БПЛА, сообщает «Город N».

Региональное Минпромэнерго учредило Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Для полноценной работы проекта властям Ростовской области осталось решить ряд организационных вопросов.

Программа развития беспилотной авиации началась в 2024 году и будет работать до 2030 года. Главная задача проекта — до 2035 года выстроить новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских БПЛА.

Ранее в Ростове-на-Дону обсудили возможности дальнейшего развития автотранспортной системы региона. Подробнее о проблемах и путях их решения в материале RostovGazeta.

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