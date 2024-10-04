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Posted 4 октября, 05:05

Published 4 октября, 05:05

Modified 4 октября, 05:14

Updated 4 октября, 05:14

Военные сообщили о попытке террористической атаки в Ростовской области 4 октября

Военные сообщили о попытке террористической атаки в Ростовской области 4 октября

4 октября 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области с помощью ПВО пресекли террористическую атаку с применением беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.

Дрон сбили в ночь на 4 октября. Как сообщала RostovGazeta, его перехватили над селом Песчанокопским одноименного района.

Примерно в это же время попытка совершить террористическую атаку была еще в нескольких регионах. Над Белгородской областью удалось ликвидировать шесть дронов, столько же — над Воронежской. А в акватории Азовского моря перехватили пять дронов.

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область
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Жители Ростовской области при этом не сообщали в соцсетях ни о звуках взрыва, ни о следах в небе. Напротив, оказалось, что атака прошла для местных совершенно незаметно.

— Спасибо нашим военным за спокойный сон ночью, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала губернатора Ростовской области.
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