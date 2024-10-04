Военные сообщили о попытке террористической атаки в Ростовской области 4 октября

Posted 4 октября, 05:05
Published 4 октября, 05:05
Modified 4 октября, 05:14
Updated 4 октября, 05:14
Дрон сбили в ночь на 4 октября. Как сообщала RostovGazeta, его перехватили над селом Песчанокопским одноименного района.
Примерно в это же время попытка совершить террористическую атаку была еще в нескольких регионах. Над Белгородской областью удалось ликвидировать шесть дронов, столько же — над Воронежской. А в акватории Азовского моря перехватили пять дронов.
Жители Ростовской области при этом не сообщали в соцсетях ни о звуках взрыва, ни о следах в небе. Напротив, оказалось, что атака прошла для местных совершенно незаметно.
— Спасибо нашим военным за спокойный сон ночью, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала губернатора Ростовской области.