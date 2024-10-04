Завод ноутбуков в Ростове-на-Дону запустят с опозданием на несколько месяцев

Posted 4 октября, 12:53
Published 4 октября, 12:53
Modified 4 октября, 12:56
Updated 4 октября, 12:56
Осипов рассказал, что первый корпус завода уже полностью оснащен всем необходимым оборудованием. По завершении работ по техническому присоединению, начнется этап проведения экспертизы. Она займет не более 15 минут.
Гендиректор считает, что предприятие важно не только для Ростовской области, но и для всей страны. Производство позволит обеспечить нацбезопасность.
Добавим, что завод по производству ноутбуков должен был начать свою работу еще четыре месяца назад. Из-за сложностей с техприсоединением запуск предприятия пришлось отложить.
До этого стало известно, что на базе предприятия «Бештау» в Ростове-на-Дону планируют создать технопарк радиоэлектроники.