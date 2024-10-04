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Posted 4 октября, 12:53

Published 4 октября, 12:53

Modified 4 октября, 12:56

Updated 4 октября, 12:56

В Ростове-на-Дону появится завод по производству ноутбуков

Завод ноутбуков в Ростове-на-Дону запустят с опозданием на несколько месяцев

4 октября 2024, 12:53
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону появится завод по производству ноутбуков

Завод по производству российских ноутбуков в Ростове запустят до конца года

До конца 2024 года в Ростове-на-Дону начнет функционировать предприятие по выпуску ноутбуков, информирует «Молот» со ссылкой на слова гендиректора «Бештау» Олега Осипова.

Осипов рассказал, что первый корпус завода уже полностью оснащен всем необходимым оборудованием. По завершении работ по техническому присоединению, начнется этап проведения экспертизы. Она займет не более 15 минут.

Гендиректор считает, что предприятие важно не только для Ростовской области, но и для всей страны. Производство позволит обеспечить нацбезопасность.

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Добавим, что завод по производству ноутбуков должен был начать свою работу еще четыре месяца назад. Из-за сложностей с техприсоединением запуск предприятия пришлось отложить.

До этого стало известно, что на базе предприятия «Бештау» в Ростове-на-Дону планируют создать технопарк радиоэлектроники.

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