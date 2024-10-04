Житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет

Posted 4 октября, 09:34
Published 4 октября, 09:34
Modified 4 октября, 09:36
Updated 4 октября, 09:36
Известно, что в июле 2024 года сотрудники Южного таможенного управления пришли с проверкой в магазин. При осмотре торговой точки были обнаружены иностранные бренды сигарет, продававшиеся без акцизной марки РФ и без спецсредств идентификации, также были выявлены другие нарушения. Мужчина предложил таможенникам 20 тысяч рублей за бездействие, однако получил отказ и замечание. Бизнесмен не воспринял слова всерьез и удвоил взятку. Его тут же задержали.
На сегодняшний день следственный отдел по Первомайскому району завершил расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. Доказательная база направлена в суд.
Добавим, что ростовчанин может получить до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона.