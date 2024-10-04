Житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет

Известно, что в июле 2024 года сотрудники Южного таможенного управления пришли с проверкой в магазин. При осмотре торговой точки были обнаружены иностранные бренды сигарет, продававшиеся без акцизной марки РФ и без спецсредств идентификации, также были выявлены другие нарушения. Мужчина предложил таможенникам 20 тысяч рублей за бездействие, однако получил отказ и замечание. Бизнесмен не воспринял слова всерьез и удвоил взятку. Его тут же задержали.