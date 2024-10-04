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Posted 4 октября, 09:34

Published 4 октября, 09:34

Modified 4 октября, 09:36

Updated 4 октября, 09:36

Ростовчанина задержали за нелегальную продажу табака и маленькую взятку

Житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет

4 октября 2024, 09:34
Фото: 1MI
Ростовчанина задержали за нелегальную продажу табака и маленькую взятку
Следком Ростовской области завершил расследование дела продавца-взяткодателя, который торговал немаркированными табачными изделиями, сообщает региональное СУ СК РФ.

Известно, что в июле 2024 года сотрудники Южного таможенного управления пришли с проверкой в магазин. При осмотре торговой точки были обнаружены иностранные бренды сигарет, продававшиеся без акцизной марки РФ и без спецсредств идентификации, также были выявлены другие нарушения. Мужчина предложил таможенникам 20 тысяч рублей за бездействие, однако получил отказ и замечание. Бизнесмен не воспринял слова всерьез и удвоил взятку. Его тут же задержали.

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На сегодняшний день следственный отдел по Первомайскому району завершил расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. Доказательная база направлена в суд.

Добавим, что ростовчанин может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона.

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