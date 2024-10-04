Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма

Posted 4 октября, 16:51
Published 4 октября, 16:51
Modified 4 октября, 16:53
Updated 4 октября, 16:53
Речь идет о дороге в селе Вареновка. Ограничения введут на участке от переулка Подгорного (в районе дома № 7А) до съезда к дороге в поселок Новоприморский. Автомобилисты не смогут там проехать 8 октября в период с 06:00 до 19:00 мск.
Водителям предложили альтернативный вариант — проехать по участку автодороги Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.
Ранее подобные ограничения вводили несколько дней подряд в Таганроге, с 1 по 4 октября. На некоторых улицах они продолжатся с 5 по 7 и с 12 по 14 октября.
Причиной временных неудобств стали съемки многосерийного фильма. Историческая драма «Таганрог» повествует о подвиге молодых людей во времена Великой Отечественной войны.
Несколько дней назад стало известно, что ради съёмок художественного фильма на здании гимназии в Таганроге разместили свастику.