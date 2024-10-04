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Posted 4 октября, 16:51

Published 4 октября, 16:51

Modified 4 октября, 16:53

Updated 4 октября, 16:53

Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма

Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма

4 октября 2024, 16:51
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма

Дорогу под Таганрогом перекроют из-за съемок фильма

В Неклиновском районе Ростовской области снимают фильм. Из-за этого на целый день перекроют проезд по одной межпоселковых дорог, сообщает районная администрация.

Речь идет о дороге в селе Вареновка. Ограничения введут на участке от переулка Подгорного (в районе дома № 7А) до съезда к дороге в поселок Новоприморский. Автомобилисты не смогут там проехать 8 октября в период с 06:00 до 19:00 мск.

Водителям предложили альтернативный вариант — проехать по участку автодороги Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

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Ранее подобные ограничения вводили несколько дней подряд в Таганроге, с 1 по 4 октября. На некоторых улицах они продолжатся с 5 по 7 и с 12 по 14 октября.

Причиной временных неудобств стали съемки многосерийного фильма. Историческая драма «Таганрог» повествует о подвиге молодых людей во времена Великой Отечественной войны.

Несколько дней назад стало известно, что ради съёмок художественного фильма на здании гимназии в Таганроге разместили свастику.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Дорога#Таганрог#Фильм#Ограничения#Великая Отечественная война#Неклиновский район#Автомобилисты#Альтернативный маршрут#Съемки
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