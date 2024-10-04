Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма

Речь идет о дороге в селе Вареновка. Ограничения введут на участке от переулка Подгорного (в районе дома № 7А) до съезда к дороге в поселок Новоприморский. Автомобилисты не смогут там проехать 8 октября в период с 06:00 до 19:00 мск.