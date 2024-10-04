Жители Ростова-на-Дону начали массово скупать землю под строительство домов

Posted 4 октября, 17:30
Published 4 октября, 17:30
Modified 4 октября, 17:32
Updated 4 октября, 17:32
Больше всего в предложениях на Дону — земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 69% и участки сельхозназначения (23%), на которых также можно строить летний домик или дачу. Еще 15% занимает услуга по строительству домов под ключ.
Аналогичная ситуация и в других регионах. Например, в Тюменской области спрос увеличился на 41%, в Крыму — на 43%, а в Красноярском крае — на 37%.
В среднем участки под ИЖС летом 2024 года стоили 5,3 миллиона рублей на Дону, а для сельхозназначения — почти 4.
Изменились цены и на строительные услуги в Ростовской области. По сравнению с 2023 годом, их стоимость подскочила больше, чем на 30%. В том числе по 31% — на участках сельхозназначения и на участках под ИЖС.
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