Дедушка пострадал в тройном ДТП с грузовиком в Ростовской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 5 октября в городе Волгодонске. Около 10:30 мск 73-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал по проспекту Строителей. При развороте он не уступил дорогу Skoda Superb под управлением 25-летнего парня. Избежать столкновения не удалось. Легковушки врезались друг в друга и разлетелись в разные стороны.