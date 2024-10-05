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Posted 5 октября, 14:47

Published 5 октября, 14:47

Modified 5 октября, 14:49

Updated 5 октября, 14:49

Дедушка пострадал в тройном ДТП с «перевертышем» в Ростовской области

Дедушка пострадал в тройном ДТП с грузовиком в Ростовской области

5 октября 2024, 14:47
Фото: УГИБДД по РО
Дедушка пострадал в тройном ДТП с «перевертышем» в Ростовской области
Пожилой водитель получил травмы в массовой аварии, когда его машина перевернулась и упала на крышу. О пострадавшем в ДТП сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 5 октября в городе Волгодонске. Около 10:30 мск 73-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал по проспекту Строителей. При развороте он не уступил дорогу Skoda Superb под управлением 25-летнего парня. Избежать столкновения не удалось. Легковушки врезались друг в друга и разлетелись в разные стороны.

Toyota по инерции отбросило в припаркованный грузовик Isuzu. А чешская легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась вверх колесами.

— В результате ДТП водителю Toyota понадобилась разовая медицинская помощь, — прокомментировали в ведомстве.

Накануне днем в ДТП с трамваем в Таганроге пострадали два человека: пассажир электротранспорта и водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу.

#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону
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