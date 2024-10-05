Дедушка пострадал в тройном ДТП с грузовиком в Ростовской области

Posted 5 октября, 14:47
Published 5 октября, 14:47
Modified 5 октября, 14:49
Updated 5 октября, 14:49
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 5 октября в городе Волгодонске. Около 10:30 мск 73-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал по проспекту Строителей. При развороте он не уступил дорогу Skoda Superb под управлением 25-летнего парня. Избежать столкновения не удалось. Легковушки врезались друг в друга и разлетелись в разные стороны.
Toyota по инерции отбросило в припаркованный грузовик Isuzu. А чешская легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась вверх колесами.
— В результате ДТП водителю Toyota понадобилась разовая медицинская помощь, — прокомментировали в ведомстве.
Накануне днем в ДТП с трамваем в Таганроге пострадали два человека: пассажир электротранспорта и водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу.