Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге

Posted 5 октября, 11:30
Published 5 октября, 11:30
Modified 5 октября, 11:32
Updated 5 октября, 11:32
Авария произошла накануне днем, 4 октября около 15:00 мск. Водитель Peugeot Traveller проезжал пересечение улицы Ломакина с переулком Смирновским. В этот момент там проезжал трамвай. Автомобилист не уступил дорогу и врезался в пассажирский транспорт.
От удара и микроавтобус, и трамвай получили механические повреждения. У них стерся слой краски, местами появились царапины и вмятины — на левом боку у Peugeot и на правом — у электротранспорта соответственно.
— Не оправдываю автомобиль, но в солнечную погоду на этом перекрестке совершенно не видно, какой сигнал у светофора, — прокомментировали аварию подписчики telegram-канала «Новости Таганрога».
— Там трамваи из-за угла со стороны парка вылетают как умалишенные. Может, конечно, не все, но я такой видела, еле успела остановиться. При повороте со Смирновского там скорость у машин 10 км/ч. Но увидеть из-за угла трамвай нереально заблаговременно, — добавили другие.
Как уточнили в ведомстве, в результате аварии травмы получили два человека: 54-летний водитель французского авто и 70-летний пассажир трамвая. Последний упал в салоне — вероятно, от сильного удара при столкновении. Оба мужчины обратились за медпомощью самостоятельно.
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