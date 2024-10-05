rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 11:30

Published 5 октября, 11:30

Modified 5 октября, 11:32

Updated 5 октября, 11:32

Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге

Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге

5 октября 2024, 11:30
Фото: тг Авто Таганрог. https://t.me/avtotaganrog/2290
Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге
Водитель микроавтобуса устроил аварию с пострадавшими, врезавшись в трамвай в Таганроге, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла накануне днем, 4 октября около 15:00 мск. Водитель Peugeot Traveller проезжал пересечение улицы Ломакина с переулком Смирновским. В этот момент там проезжал трамвай. Автомобилист не уступил дорогу и врезался в пассажирский транспорт.

От удара и микроавтобус, и трамвай получили механические повреждения. У них стерся слой краски, местами появились царапины и вмятины — на левом боку у Peugeot и на правом — у электротранспорта соответственно.

— Не оправдываю автомобиль, но в солнечную погоду на этом перекрестке совершенно не видно, какой сигнал у светофора, — прокомментировали аварию подписчики telegram-канала «Новости Таганрога».
Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем
Узнать подробнее
— Там трамваи из-за угла со стороны парка вылетают как умалишенные. Может, конечно, не все, но я такой видела, еле успела остановиться. При повороте со Смирновского там скорость у машин 10 км/ч. Но увидеть из-за угла трамвай нереально заблаговременно, — добавили другие.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии травмы получили два человека: 54-летний водитель французского авто и 70-летний пассажир трамвая. Последний упал в салоне — вероятно, от сильного удара при столкновении. Оба мужчины обратились за медпомощью самостоятельно.

Пару дней назад в Ростове пострадали в ДТП сразу три человека. Подробнее о массовой аварии на улице Портовой читайте здесь.

Читайте также:
Lada отлетела в сторону: в массовом ДТП в Ростове пострадал молодой водительНасмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофораМолодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Таганрог#Трамвай#Авария#Травмы#УГИБДД#Медпомощь
Подпишитесь