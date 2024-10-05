Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном

Posted 5 октября, 10:31
Published 5 октября, 10:31
Modified 5 октября, 10:33
Updated 5 октября, 10:33
ЧП случилось в ночь на 5 октября в районе улицы Малиновского. Очевидцы увидели клубы черного дыма и вызвали пожарных. На место направили 30 человек на девяти автоцистернах. Оказалось, горит склад с сантехническими трубами на улице Буровой, 50. К прибытию огнеборцев полыхало порядка 300 квадратных метров.
В соцсетях местные жители стали делиться кадрами с места происшествия. В telegram-канале «Это Ростов новости» появилось видео, на котором видно полыхающий склад. Судя по кадрам, пламя достигает в высоту более одного метров. Черный едкий дым от горящего пластика плотным столбом поднимается в небо, где ветер разносит его по округе.
— Живем рядом, через забор. Караулим, чтобы на дома не перешло, — делились переживаниями люди, проживающие по соседству.
Несколько часов подряд спасатели заливали пламя огонь. К 03:00 мск удалось ликвидировать открытое горение. Еще пять часов понадобилось, чтобы полностью потушить тлеющие конструкции.