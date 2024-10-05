Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном

В соцсетях местные жители стали делиться кадрами с места происшествия. В telegram-канале «Это Ростов новости» появилось видео, на котором видно полыхающий склад. Судя по кадрам, пламя достигает в высоту более одного метров. Черный едкий дым от горящего пластика плотным столбом поднимается в небо, где ветер разносит его по округе.