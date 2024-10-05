Громкие хлопки разбудили жителей Ростова-на-Дону ночью. Рассказываем, что случилось

Posted 5 октября, 06:52
Published 5 октября, 06:52
Modified 5 октября, 06:54
Updated 5 октября, 06:54
Несмотря на действующий запрет на использование пиротехники, жители Ростова решили завершить свой праздник запуском фейерверков. Громкие хлопки на Орбитальной испугали людей, которые приняли хлопки за работу ПВО.
Позднее появилось видео от очевидцев, подтверждающее, что переполошившие жителей Северного звуки оказались залпами фейерверка.
Вероятно, ростовчане забыли о региональном запрете на использовании пиротехники. Он действует с 1 декабря 2023 года. Ограничение касается всей пиротехники. Исключение — бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Однако мнения в социальных сетях разделились.
«Кому-то весело, какие мы разные», «Плохие не те, кто запускают, а те, кто допускают продажу их в данной обстановке», — высказались ростовчане.
«У людей свадьба, юбилей. Вот почему они должны забыть этот день? Не доводите до маразма», — встали на защиту нарушителей другие подписчики популярного канала.
«Никто не слышал тревогу на днях [прим.ред.: проверку систем оповещения], а тут салют весь Ростов услышал!» — удивился один из комментаторов.
Напомним, что в среду, 2 октября, в Ростове проверили работу систем экстренного оповещения населения, ранее учения анонсировали власти города. Однако жители пожаловались, что сирены было слышно не везде.