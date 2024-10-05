rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 12:28

Published 5 октября, 12:28

Modified 5 октября, 12:30

Updated 5 октября, 12:30

Командира взвода ДПС в Ростовской области закрыли в СИЗО

Командира взвода ДПС в Ростовской области отправили в СИЗО

5 октября 2024, 12:28
Фото: 1MI
Командира взвода ДПС в Ростовской области закрыли в СИЗО
Высокопоставленному сотруднику ГАИ из Ростовской области, подозреваемому в посредничестве в передаче крупной взятки, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональный Следком.

Мужчина командовал вторым взводом второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2 в городе Каменске-Шахтинском. Недавно там проходила проверка Следственного комитета, по результатам которой некоторые сотрудники взвода могли стать фигурантами уголовного дела.

Чтобы этого не допустить, решили обратиться к тем, кто может повлиять на следствие. Такая услуга обошлась им в три миллиона рублей.

Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области
Узнать подробнее

Передать деньги должен был начальник, которого впоследствии и задержали с толстой пачкой денег. Командира взвода отправили в следственный изолятор как подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Скорее всего, он останется там до тех пор, пока не завершится расследование, а дело не передадут в суд.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и других лиц, причастных к преступлению.

Читайте также:
Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской областиПоявились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской областиБетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Взятка#СИЗО#ДПС#Тюрьма#Уголовное дело#Следственный комитет#Правоохранители#Расследование#Госавтоинспекция#ГАИ
Подпишитесь