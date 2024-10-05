Командира взвода ДПС в Ростовской области отправили в СИЗО

Posted 5 октября, 12:28
Published 5 октября, 12:28
Modified 5 октября, 12:30
Updated 5 октября, 12:30
Мужчина командовал вторым взводом второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2 в городе Каменске-Шахтинском. Недавно там проходила проверка Следственного комитета, по результатам которой некоторые сотрудники взвода могли стать фигурантами уголовного дела.
Чтобы этого не допустить, решили обратиться к тем, кто может повлиять на следствие. Такая услуга обошлась им в три миллиона рублей.
Передать деньги должен был начальник, которого впоследствии и задержали с толстой пачкой денег. Командира взвода отправили в следственный изолятор как подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Скорее всего, он останется там до тех пор, пока не завершится расследование, а дело не передадут в суд.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и других лиц, причастных к преступлению.