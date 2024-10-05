Командира взвода ДПС в Ростовской области отправили в СИЗО

Передать деньги должен был начальник, которого впоследствии и задержали с толстой пачкой денег. Командира взвода отправили в следственный изолятор как подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Скорее всего, он останется там до тех пор, пока не завершится расследование, а дело не передадут в суд.