Мощный геомагнитный шторм на четыре дня накрыл Ростовскую область

Теперь выяснилось, что буря может продолжиться и в ночь на 7 октября, и через сутки — к 8 октября. Правда, она будет уже не такой сильной. Вероятный уровень будет не выше G1, а планетарный индекс геомагнитной активности — в пределах четырех-пяти единиц.