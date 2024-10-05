Мощный геомагнитный шторм на четыре дня накрыл Ростовскую область

Posted 5 октября, 09:24
Published 5 октября, 09:24
Modified 5 октября, 09:26
Updated 5 октября, 09:26
Магнитная буря силой в пять баллов накрыла Ростовскую область вечером 4 октября. По предварительным расчетам, она должна была превратиться в настоящий шторм, достигнув семи баллов по шкале глобального планетарного индекса геомагнитной активности (Kp=7 из 9 возможных). Это значение соответствует буре уровня G3 (из наивысших пяти).
В течение 5 и 6 октября регион будет накрывать волнами — временами буря станет усиливаться, иногда — затихать. Однако окончательно она должна была закончиться вечером 6 октября. К полуночи возмущение магнитосферы Земли предположительно уменьшилось бы до уровня G1 (Кр=5) и ниже.
Теперь выяснилось, что буря может продолжиться и в ночь на 7 октября, и через сутки — к 8 октября. Правда, она будет уже не такой сильной. Вероятный уровень будет не выше G1, а планетарный индекс геомагнитной активности — в пределах четырех-пяти единиц.
Причиной мощного многодневного шторма в Ростовской области, скорее всего, стала вспышка на Солнце, которая произошла накануне. Она была одной из сильнейших за последние месяцы и достигала балла Х9.0.