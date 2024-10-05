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Posted 5 октября, 09:24

Published 5 октября, 09:24

Modified 5 октября, 09:26

Updated 5 октября, 09:26

Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область на четыре дня

Мощный геомагнитный шторм на четыре дня накрыл Ростовскую область

5 октября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область на четыре дня
По прогнозам ученых, геомагнитная буря будет бушевать дольше, чем предполагалось изначально. Актуальные данные о датах повышенного возмущения магнитосферы Земли опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря силой в пять баллов накрыла Ростовскую область вечером 4 октября. По предварительным расчетам, она должна была превратиться в настоящий шторм, достигнув семи баллов по шкале глобального планетарного индекса геомагнитной активности (Kp=7 из 9 возможных). Это значение соответствует буре уровня G3 (из наивысших пяти).

В течение 5 и 6 октября регион будет накрывать волнами — временами буря станет усиливаться, иногда — затихать. Однако окончательно она должна была закончиться вечером 6 октября. К полуночи возмущение магнитосферы Земли предположительно уменьшилось бы до уровня G1 (Кр=5) и ниже.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. https://xras.ru/forecast_activity.html
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Теперь выяснилось, что буря может продолжиться и в ночь на 7 октября, и через сутки — к 8 октября. Правда, она будет уже не такой сильной. Вероятный уровень будет не выше G1, а планетарный индекс геомагнитной активности — в пределах четырех-пяти единиц.

Причиной мощного многодневного шторма в Ростовской области, скорее всего, стала вспышка на Солнце, которая произошла накануне. Она была одной из сильнейших за последние месяцы и достигала балла Х9.0.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Прогноз#Солнце#Магнитная буря#Геомагнитный шторм
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