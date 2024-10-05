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Posted 5 октября, 12:29

Published 5 октября, 12:29

Modified 5 октября, 12:31

Updated 5 октября, 12:31

Уголовное дело о жестоком избиении школьника возбудят в Ростовской области

Напали толпой: уголовное дело об избиении школьника возбудят в Ростовской области

5 октября 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Уголовное дело о жестоком избиении школьника возбудят в Ростовской области

Уголовное дело о жестоком избиении школьника возбудят в Ростовской области

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.

Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Волгодонске избили ученика 9 класса. Якобы парень поплатился за то, что вступился за учительницу. Сверстники устроили «темную» в школьной раздевалке. На подростка напали целой толпой.

Вскоре о случившемся узнали родители и другие взрослые, затем об этой истории заговорили в соцсетях.

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Обращались ли в полицию родители пострадавшего, неизвестно. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее в Волгодонске произошел еще один конфликт между учащимися школы. Мальчик прыснул из перцового баллончика в лицо одноклассника. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

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