Напали толпой: уголовное дело об избиении школьника возбудят в Ростовской области

Posted 5 октября, 12:29
Published 5 октября, 12:29
Modified 5 октября, 12:31
Updated 5 октября, 12:31
Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Волгодонске избили ученика 9 класса. Якобы парень поплатился за то, что вступился за учительницу. Сверстники устроили «темную» в школьной раздевалке. На подростка напали целой толпой.
Вскоре о случившемся узнали родители и другие взрослые, затем об этой истории заговорили в соцсетях.
Обращались ли в полицию родители пострадавшего, неизвестно. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад.
Ранее в Волгодонске произошел еще один конфликт между учащимися школы. Мальчик прыснул из перцового баллончика в лицо одноклассника. Ребенку понадобилась медицинская помощь.