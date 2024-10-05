Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону

Posted 5 октября, 05:26
Published 5 октября, 05:26
Modified 5 октября, 05:29
Updated 5 октября, 05:29
На пересечении улицы Пушкинской и Ворошиловского проспекта вечером 4 октября произошел инцидент с оружием. Как сообщают очевидцы возле припаркованного автомобиля конфликт произошел между двумя молодыми людьми. Мужчины устроили драку, и в какой-то момент один из них выхватил предмет, похожий на пистолет, и два раза выстрелил в оппонента. По счастливой случайности, в своего соперника стрелявший не попал.
Находившиеся с участниками конфликта мужчины разняли дерущихся, одного из них посадили в автомобиль.
Сообщений о происшествии от правоохранительных органов не поступало. Информация будет уточняться.
Ранее сотрудники полиции оштрафовали и изъяли номерные знаки у участников свадебного кортежа, который слишком шумно передвигался по Ростову-на-Дону, пугая жителей.