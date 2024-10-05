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Posted 5 октября, 05:26

Published 5 октября, 05:26

Modified 5 октября, 05:29

Updated 5 октября, 05:29

Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону

Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону

5 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI
Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону
Мужчины подрались в центре Ростова-на-Дону, а затем один из них открыл стрельбу, видео происшествия появилось в местных телеграм-каналах.

На пересечении улицы Пушкинской и Ворошиловского проспекта вечером 4 октября произошел инцидент с оружием. Как сообщают очевидцы возле припаркованного автомобиля конфликт произошел между двумя молодыми людьми. Мужчины устроили драку, и в какой-то момент один из них выхватил предмет, похожий на пистолет, и два раза выстрелил в оппонента. По счастливой случайности, в своего соперника стрелявший не попал.

Находившиеся с участниками конфликта мужчины разняли дерущихся, одного из них посадили в автомобиль.

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Сообщений о происшествии от правоохранительных органов не поступало. Информация будет уточняться.

Видео: 1MI. Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону

Ранее сотрудники полиции оштрафовали и изъяли номерные знаки у участников свадебного кортежа, который слишком шумно передвигался по Ростову-на-Дону, пугая жителей.

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