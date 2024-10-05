rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 06:02

Published 5 октября, 06:02

Modified 5 октября, 06:02

Updated 5 октября, 06:02

После аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает

После аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает

5 октября 2024, 06:02
Фото: Шедеврум
После аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает
Аномально жаркая для начала октября погода установилась в Ростове-на-Дону в выходные. Однако уже в ближайшие дни температура воздуха начнет падать, следует из прогноза синоптиков.

На выходных в Ростове-на-Дону установится теплая погода. В субботу в городе температура поднимется до +25 градусов, а ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-3 метра в секунду. Вечером столбики термометров покажут около +11 градусов.

Еще теплее будет в воскресенье — до +28 градусов днем и +11 вечером. Хорошей солнечной погодой порадует и понедельник, температура ожидается на уровне +27 градусов.

Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные
Узнать подробнее

Но уже во вторник усилится ветер до 6 метров в секунду, пойдет дождь, а столбики термометров снизятся до +19 градусов. Такая погода ожидается почти всю будущую неделю.

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону включат отопление в 2024 году.

Читайте также:
Губернатор Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской областиЖители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в РостовеСиноптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные
#Общество#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Дождь
Подпишитесь