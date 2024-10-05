После аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает

Posted 5 октября, 06:02
Published 5 октября, 06:02
Modified 5 октября, 06:02
Updated 5 октября, 06:02
На выходных в Ростове-на-Дону установится теплая погода. В субботу в городе температура поднимется до +25 градусов, а ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-3 метра в секунду. Вечером столбики термометров покажут около +11 градусов.
Еще теплее будет в воскресенье — до +28 градусов днем и +11 вечером. Хорошей солнечной погодой порадует и понедельник, температура ожидается на уровне +27 градусов.
Но уже во вторник усилится ветер до 6 метров в секунду, пойдет дождь, а столбики термометров снизятся до +19 градусов. Такая погода ожидается почти всю будущую неделю.
Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону включат отопление в 2024 году.