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Posted 5 октября, 08:12

Published 5 октября, 08:12

Modified 5 октября, 15:37

Updated 5 октября, 15:37

Появились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской области

Появились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской области

5 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI
Появились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской области
На камеру попал момент задержания командира второго взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД по Ростовской области. Кадры появились в социальных сетях 5 октября.

Снимки с места задержания опубликовал telegram-канал «Че по Ростову». На них видно и высокопоставленного сотрудника ДПС в наручниках у машины, и толстую пачку денег в пакете.

Судя по тому, что командир взвода был в форме, его задержали либо когда он собирался на работу, либо во время рабочего дня. Какую меру пресечения ему изберут, пока неизвестно.

Фото: https://t.me/cheRostov/11601
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Как сообщала RostovGazeta, сотрудника ГАИ подозревают в передаче взятки в особо крупном размере. Речь идет о трех миллионах рублей. За эту сумму якобы можно было не допустить принятия мер уголовной ответственности в рамках проверки Следкома. Вероятно, некоторые подчиненные в противном случае могли стать фигурантами уголовных дел.

Начальника задержали вместе с деньгами, которые ему нужно было передать. Теперь он и сам может оказаться на скамье подсудимых.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#МВД#Взятка#ДПС#Задержание#Уголовное дело#Госавтоинспекция
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