Появились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской области

Posted 5 октября, 08:12
Published 5 октября, 08:12
Modified 5 октября, 15:37
Updated 5 октября, 15:37
Снимки с места задержания опубликовал telegram-канал «Че по Ростову». На них видно и высокопоставленного сотрудника ДПС в наручниках у машины, и толстую пачку денег в пакете.
Судя по тому, что командир взвода был в форме, его задержали либо когда он собирался на работу, либо во время рабочего дня. Какую меру пресечения ему изберут, пока неизвестно.
Как сообщала RostovGazeta, сотрудника ГАИ подозревают в передаче взятки в особо крупном размере. Речь идет о трех миллионах рублей. За эту сумму якобы можно было не допустить принятия мер уголовной ответственности в рамках проверки Следкома. Вероятно, некоторые подчиненные в противном случае могли стать фигурантами уголовных дел.
Начальника задержали вместе с деньгами, которые ему нужно было передать. Теперь он и сам может оказаться на скамье подсудимых.