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Posted 5 октября, 13:10

Published 5 октября, 13:10

Modified 7 октября, 12:25

Updated 7 октября, 12:25

Россияне смогут бороться с ожирением с помощью нового отечественного препарата

Россияне смогут бороться с ожирением с помощью нового отечественного препарата

5 октября 2024, 13:10
Фото: 1MI
Российская компания «Промомед» по производству лекарственных средств разработала препарат для пациентов с ожирением. Новый продукт успешно прошел процесс регистрации в Минздраве.

Этот инновационный препарат является отечественной альтернативой иностранному препарату «Вегови» от ожирения.

Производство нового продукта осуществляется в рамках стратегии импортозамещения полностью на отечественном производственном оборудовании и с использованием отечественных технологий.

Согласно информации, опубликованной на ria.ru, препарат под названием «Велгия» появится на российском рынке уже в этом году. Стоит отметить, что компания выпускает серию препаратов для людей с нарушениями обмена веществ. Речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Продукт будет выпускаться в количестве, достаточном для обеспечения потребностей пациентов.

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