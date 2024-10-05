Россияне смогут бороться с ожирением с помощью нового отечественного препарата

Согласно информации, опубликованной на ria.ru, препарат под названием «Велгия» появится на российском рынке уже в этом году. Стоит отметить, что компания выпускает серию препаратов для людей с нарушениями обмена веществ. Речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Продукт будет выпускаться в количестве, достаточном для обеспечения потребностей пациентов.