Россияне смогут бороться с ожирением с помощью нового отечественного препарата

Posted 5 октября, 13:10
Published 5 октября, 13:10
Modified 7 октября, 12:25
Updated 7 октября, 12:25
Этот инновационный препарат является отечественной альтернативой иностранному препарату «Вегови» от ожирения.
Производство нового продукта осуществляется в рамках стратегии импортозамещения полностью на отечественном производственном оборудовании и с использованием отечественных технологий.
Согласно информации, опубликованной на ria.ru, препарат под названием «Велгия» появится на российском рынке уже в этом году. Стоит отметить, что компания выпускает серию препаратов для людей с нарушениями обмена веществ. Речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Продукт будет выпускаться в количестве, достаточном для обеспечения потребностей пациентов.