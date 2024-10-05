Ростовчанам предложили услугу по дрессировке детей-квадроберов

За это понимание просят 1500 рублей. Также за эти деньги обещают, что квадробер перестанет беспричинно скулить, реагировать на себе подобных и начнет спокойно выходить из подъезда, идти рядом и не тянуть за собой. Судя по описанию, речь идет едва не о дрессировке.