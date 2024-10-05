Ростовчанам предложили услугу по дрессировке детей-квадроберов

Posted 5 октября, 18:42
Published 5 октября, 18:42
Modified 6 октября, 05:16
Updated 6 октября, 05:16
В Ростовской области, как и по всей России, среди подростков стало популярным новое увлечение — квадробинг. Так называют субкультуру, в которой люди копируют поведение животных и одеваются в соответствующие костюмы, используют маски. Большинство участников этого движения — подростки.
Взрослые так и не пришли к единому мнению, насколько подобное поведение допустимо и безопасно для детей. Однако квадроберов меньше не становится. Поэтому предприимчивые ростовчане стали предлагать такую услугу как выгул квадробера.
— Люди и квадроберы говорят на разных языках, но мы будем понимать друг другa! — сказано в одном из объявлений на популярной платформе.
За это понимание просят 1500 рублей. Также за эти деньги обещают, что квадробер перестанет беспричинно скулить, реагировать на себе подобных и начнет спокойно выходить из подъезда, идти рядом и не тянуть за собой. Судя по описанию, речь идет едва не о дрессировке.
В муниципалитетах такая услуга обойдется дешевле. Например, в Донецке квадроберов приучают «к улице и туалету» всего за 700 рублей в час.
Депутаты Государственной думы несколько раз выдвигали инициативы по запрету данного движения.