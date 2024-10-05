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Posted 5 октября, 18:42

Published 5 октября, 18:42

Modified 6 октября, 05:16

Updated 6 октября, 05:16

Ростовчанам предлагают дрессировать детей-квадроберов за 1500 рублей в час

Ростовчанам предложили услугу по дрессировке детей-квадроберов

5 октября 2024, 18:42
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанам предлагают дрессировать детей-квадроберов за 1500 рублей в час
Родителям детей-квадроберов предлагают услуги по выгулу их чад, которые играют в животных. Актуальные расценки на эту услугу в Ростове и области появились на платформе объявлений.

В Ростовской области, как и по всей России, среди подростков стало популярным новое увлечение — квадробинг. Так называют субкультуру, в которой люди копируют поведение животных и одеваются в соответствующие костюмы, используют маски. Большинство участников этого движения — подростки.

Взрослые так и не пришли к единому мнению, насколько подобное поведение допустимо и безопасно для детей. Однако квадроберов меньше не становится. Поэтому предприимчивые ростовчане стали предлагать такую услугу как выгул квадробера.

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— Люди и квадроберы говорят на разных языках, но мы будем понимать друг другa! — сказано в одном из объявлений на популярной платформе.

За это понимание просят 1500 рублей. Также за эти деньги обещают, что квадробер перестанет беспричинно скулить, реагировать на себе подобных и начнет спокойно выходить из подъезда, идти рядом и не тянуть за собой. Судя по описанию, речь идет едва не о дрессировке.

В муниципалитетах такая услуга обойдется дешевле. Например, в Донецке квадроберов приучают «к улице и туалету» всего за 700 рублей в час.

Депутаты Государственной думы несколько раз выдвигали инициативы по запрету данного движения.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#Муниципалитеты#Подростки#Платформа#Объявление#Квадробинг
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