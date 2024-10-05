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Posted 5 октября, 16:30

Published 5 октября, 16:30

Modified 5 октября, 16:32

Updated 5 октября, 16:32

Шестилетняя девочка погибла в страшном ДТП в Ростовской области

Шестилетняя девочка погибла в страшном ДТП в Ростовской области

5 октября 2024, 16:30
Фото: 1MI
Шестилетняя девочка погибла в страшном ДТП в Ростовской области
На автодороге в Дубовском районе Ростовской области произошла авария, забравшая жизнь шестилетней девочки. Еще четверо человек, включая двух детей, находятся в больнице, сообщает региональное УГИБДД.

Жуткое ДТП случилось 5 октября около 10:30 мск в хуторе Ивановка. Этим утром 38-летний водитель LADA выезжал с края проезжей части на улице Дорожной, 1. Он не заметил, как сзади движется попутная машина, и оказался прямо у нее на пути. Toyota на полном ходу снесла легковушку.

От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны. Обе вылетели с дороги, при этом LADA еще и опрокинулась. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Медики госпитализировали пятерых человек из легковушки: водителя, 26-летнюю пассажирку и троих детей.

К сожалению, одного ребенка спасти не удалось — 6-летняя девочка скончалась в стенах больницы. Врачи продолжают бороться за жизнь 5-летнего мальчика и 7-летней девочки.

Фото: УГИБДД по РО
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В ведомстве уточнили, что дети не были пристегнуты в момент аварии. Вероятно, они попросту не успели — машина едва тронулась с места, как попала в ДТП.

В списках раненых водителя кроссовера нет. Вероятно, 28-летний парень отделался испугом и синяками.

В этот же день произошла авария с пострадавшим в Волгодонске. Травмы получил водитель-пенсионер, который не уступил дорогу машине при развороте.

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