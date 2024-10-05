Шестилетняя девочка погибла в страшном ДТП в Ростовской области

Жуткое ДТП случилось 5 октября около 10:30 мск в хуторе Ивановка. Этим утром 38-летний водитель LADA выезжал с края проезжей части на улице Дорожной, 1. Он не заметил, как сзади движется попутная машина, и оказался прямо у нее на пути. Toyota на полном ходу снесла легковушку.