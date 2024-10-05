Стало известно, за что задержали командира взвода Донского батальона ДПС

О задержании высокопоставленного сотрудника ГАИ стало известно 5 октября. Установлено, что после проверки Следственного комитета некоторые его подчиненные могли стать фигурантами уголовного дела. Однако начальник нашел выход — передать «куда следует» деньги, чтобы этого не допустить. При этом он предложил выступить посредником.