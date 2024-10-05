Стало известно, за что задержали командира взвода Донского батальона ДПС

Posted 5 октября, 07:25
Published 5 октября, 07:25
Modified 5 октября, 08:39
Updated 5 октября, 08:39
О задержании высокопоставленного сотрудника ГАИ стало известно 5 октября. Установлено, что после проверки Следственного комитета некоторые его подчиненные могли стать фигурантами уголовного дела. Однако начальник нашел выход — передать «куда следует» деньги, чтобы этого не допустить. При этом он предложил выступить посредником.
Подчиненные передали ему средства общей суммой порядка трех миллионов рублей. Дело оставалось за командиром, но завершить начатое ему не удалось.
Высокопоставленного сотрудника ДПС задержали силовики. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.