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Posted 5 октября, 07:25

Published 5 октября, 07:25

Modified 5 октября, 08:39

Updated 5 октября, 08:39

Командира ДПС из Ростовской области подозревают в передаче крупной взятки

Стало известно, за что задержали командира взвода Донского батальона ДПС

5 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI
Командира ДПС из Ростовской области подозревают в передаче крупной взятки

Командира взвода ДПС из Ростовской области подозревают в передаче крупной взятки

Появилась информация о том, за что задержан командир второго взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области. Подробности сообщает региональное УФСБ.

О задержании высокопоставленного сотрудника ГАИ стало известно 5 октября. Установлено, что после проверки Следственного комитета некоторые его подчиненные могли стать фигурантами уголовного дела. Однако начальник нашел выход — передать «куда следует» деньги, чтобы этого не допустить. При этом он предложил выступить посредником.

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Подчиненные передали ему средства общей суммой порядка трех миллионов рублей. Дело оставалось за командиром, но завершить начатое ему не удалось.

Высокопоставленного сотрудника ДПС задержали силовики. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДПС#Уголовное дело#УФСБ#Взяточничество
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