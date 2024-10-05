В частных и многоквартирных домах Ростова массово отключат электричество

В это же время обесточат дома № 15-23, 24-38 в переулке Самарском, № 12-28 в Мезенском, № 151-189 на улице Белорусской, № 1-27, 2-28 на Костромской, № 1-27, 2-28 на Фучика, № 70-90 и 71-91 на Татарской, № 28/3 на Комарова, № 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П, 16/3, 12/1, 12/2, 12/3 на проспекте Королева и № 27/4, 27/5 на проспекте Космонавтов. Тогда же погаснут лампочки в садовом товариществе «Железнодорожник» и СНТ «Восход», на улице Смелой и Вавилова, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2.