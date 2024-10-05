В частных и многоквартирных домах Ростова массово отключат электричество

Posted 5 октября, 08:44
Published 5 октября, 08:44
Modified 5 октября, 08:46
Updated 5 октября, 08:46
Новая рабочая неделя начнется с отключений света в домах, расположенных по адресам: улица Казахская, 78/3, 78/4; Майская, 15-21/16, 17, 21, 20/7; Мурлычева, 30, 41; 14-я линия, 15, 19/46; 16-я линия, 21/32, 16А, 16Б. Там 7 октября не будет электричества с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время обесточат дома № 15-23, 24-38 в переулке Самарском, № 12-28 в Мезенском, № 151-189 на улице Белорусской, № 1-27, 2-28 на Костромской, № 1-27, 2-28 на Фучика, № 70-90 и 71-91 на Татарской, № 28/3 на Комарова, № 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П, 16/3, 12/1, 12/2, 12/3 на проспекте Королева и № 27/4, 27/5 на проспекте Космонавтов. Тогда же погаснут лампочки в садовом товариществе «Железнодорожник» и СНТ «Восход», на улице Смелой и Вавилова, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2.
С 10:00 до 14:00 мск прекратят электроснабжение на улице Курской, 13 и 17, Футбольной, 26, Тамбовской, 18. С 10:00 до 12:00 мск — на улице Курской, 1-9, 11, 15, Футбольной, 16-24, 28-34, 11-31, Липецкой, 1-37 и 2-66, Тамбовской, 1-57 и 2-16, Полярной, 8-14, 3-9, Воронежской, 11-15, 2-20, Саратовской, 28-34, Ноябрьской, 1-2, а также на 2-й Ноябрьской, 1-2 и на 3-й Ноябрьской, 1-2. С 12:00 до 14:00 мск отключения пройдут в доме № 2А на улице Воронежской.
Еще на несколько часов обесточат дома на улице Пушкинской (№ 211, 215, 217 и 225), Адыгейской (№ 30), в переулке Крепостном (№ 99). Там света не будет с 09:00 до 12:00 мск. С 10:00 до 13:00 мск аналогичная проблема появится на улице 1-й Круговой (№ 91), Портовой (№ 248, 250, 240/1, 238, 244) и Коминтерна (№ 82).
На улице Красноармейской (№ 194-210), на проспектах Университетском (№ 115) и Чехова (№ 84-86) приостановят подачу электроснабжения с 13:00 до 15:00 мск. В это же время отключат электричество на Портовой, 238/2, 236-248; Черкесской, 51-75, 46-78; Коминтерна, 82, 79-81, 90-96; 1-й Круговой, 91; Днепростроевской, 101-117, 120-134; Кочубея, 52-82; Международной, 59, 62-72, 63/55, 67/56.
На следующий день проблемы со светом начнутся у жителей домов № 123-161 на проспекте Шолохова, № 1-17, 2-34 на Новомосковской, № 25-67, 10-56 на Полторацкого, № 1-3, 2-20 на Просвещения, № 37-55, 46-72 на 1-й Киргизской, № 36-46, 51-71 на 2-й Киргизской, № 44-60 на Казахской, № 61-65 на Белорусской. Там, как и в переулках Уральском (№ 31-61, 36-66), Ухтомском (№ 1069, 2-74), Хибинском (№ 1-65, 2-66), Кубанском (№ 1-69, 2-68), электричества не будет с 09:00 до 17:00 мск.
С 08:00 до 17:00 мск обесточат дома на улице Ейской, 11А, а также в СТ «Строитель», «Донподход», «Коммунар», а с 09:00 до 16:00 мск — на проспекте 40-летия Победы, 1-19, а с 09:00 до 15:00 мск — на Батуринской, 20-70, 51-99, 15/1, 13/14, 15/15, Горбачева, 62-86, 99-127, Кулагина, 28-48, 17, 17/1, Курортной,. 45-65, 46-66, Международной, 25-29, 35, Свердловской, 3-5, 37.
В переулке Доломановском, 31, 37 и на улице Пушкинской, 1-3/36 погаснут лампочки с 10:00 до 14:00 мск. На пару часов отключат свет в переулке Доломановском: с 10:00 до 12:00 мск — в домах № 29, 38-48 и с 12:00 до 14:00 мск — в доме № 37А. На улице Былинной (№ 24, 28, 45-47), 2-й Краснодарской (№ 143, 143/1, 143/2, 145/3,145/5,145/4А, 145/4Б) и на Сказочной (№ 42-46, 111).
Ранее электричество отключали в Ростове 4 октября.