В начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской области

Утром 7 октября помехи возможны в Ростове-на-Дону и в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там часы профилактики продлятся с 10:00 до 17:00 мск. Чуть позже, в 11:00 перебои в работе телевизора и радио начнутся в станице Богоявленской Константиновского района, слободе Позднеевка Миллеровского района и в городе Константиновске одноименного района. В этих населенных пунктах перебои со связью будут тоже до 17:00.