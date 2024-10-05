В начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской области

Posted 5 октября, 14:44
Published 5 октября, 14:44
Modified 5 октября, 14:46
Updated 5 октября, 14:46
Утром 7 октября помехи возможны в Ростове-на-Дону и в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там часы профилактики продлятся с 10:00 до 17:00 мск. Чуть позже, в 11:00 перебои в работе телевизора и радио начнутся в станице Богоявленской Константиновского района, слободе Позднеевка Миллеровского района и в городе Константиновске одноименного района. В этих населенных пунктах перебои со связью будут тоже до 17:00.
На следующий день профилактику продолжат проводить на оборудовании, которое отвечает за телерадиосвязь в Ростове (с 10:00 до 17:00 мск) и в Константиновске (с 11:00 до 17:00 мск). Также, с 11:00 до 17:00 мск не смогут слушать радио и смотреть телевизор жители слободы Поповка Кашарского района. А с 10:00 до 16:00 мск профилактику проведут в станице Мечетинской Зерноградского района.
На сайте РТРС уточнили, что работу могут отменить или перенести, если ухудшится погода. Изменившийся график в таком случае опубликуют позже.
Ранее RostovGazeta сообщала адреса в Ростове, которых коснутся массовые отключения с 7 октября.