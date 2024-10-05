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Posted 5 октября, 14:44

Published 5 октября, 14:44

Modified 5 октября, 14:46

Updated 5 октября, 14:46

В начале недели перестанет работать радио и ТВ в Ростовской области

В начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской области

5 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI
В начале недели перестанет работать радио и ТВ в Ростовской области
В разных районах Ростовской области с 7 октября начнет пропадать сигнал телерадиовещания, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Утром 7 октября помехи возможны в Ростове-на-Дону и в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там часы профилактики продлятся с 10:00 до 17:00 мск. Чуть позже, в 11:00 перебои в работе телевизора и радио начнутся в станице Богоявленской Константиновского района, слободе Позднеевка Миллеровского района и в городе Константиновске одноименного района. В этих населенных пунктах перебои со связью будут тоже до 17:00.

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На следующий день профилактику продолжат проводить на оборудовании, которое отвечает за телерадиосвязь в Ростове (с 10:00 до 17:00 мск) и в Константиновске (с 11:00 до 17:00 мск). Также, с 11:00 до 17:00 мск не смогут слушать радио и смотреть телевизор жители слободы Поповка Кашарского района. А с 10:00 до 16:00 мск профилактику проведут в станице Мечетинской Зерноградского района.

На сайте РТРС уточнили, что работу могут отменить или перенести, если ухудшится погода. Изменившийся график в таком случае опубликуют позже.

Ранее RostovGazeta сообщала адреса в Ростове, которых коснутся массовые отключения с 7 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Константиновский район#Радио#РТРС#ТВ
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