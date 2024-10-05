В октябре сохраняется льгота на доставку товаров в приграничные регионы

Россияне смогут до конца октября отправлять заказы в Курскую и Белгородскую области по льготной доставке Авито. Общая стоимость товаров, отправленных с льготной доставкой, составила почти 500 миллионов рублей, всего на таких условия было доставлено более 164 тысяч заказов.

Инициатива площадки помогла сэкономить отправителям 24,7 миллиона рублей. Больше всего заказов отправлено из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего россияне отправляют автомобильные запчасти, взрослые и детские товары, одежду, обувь. Стало известно, что платформа продлевает до конца октября льготную доставку товаров для курян и белгородцев. Стоимость доставки заказов в эти регионы в пункты выдачи, постаматы и кассы составит 1 рубль. В субсидировании доставки со своей стороны примут участие партнеры — «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс». Более девяти тысячи раз в приграничные регионы бесплатно доставлены вещи и товары первой необходимости от пользователей платформы. В то же время две тысячи объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными. Также пользователи помогли более 100 семьям, вынужденно покинувшим свои дома в Курской области, предоставив временное жилье бесплатно. На платформе «Авито Недвижимость» было размещено свыше 800 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Дополнительно «Авито Работа» запустила фильтр «Работа с проживанием», где работодатели предлагают трудоустройство с бесплатным размещение либо с компенсацией за аренду жилья. Самые востребованные профессии с проживанием — разнорабочий, упаковщик, комплектовщик, курьер и грузчик.