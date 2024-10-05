В октябре сохраняется льгота на доставку товаров в приграничные регионы

Posted 5 октября, 14:06
Published 5 октября, 14:06
Modified 5 октября, 14:06
Updated 5 октября, 14:06
Инициатива площадки помогла сэкономить отправителям 24,7 миллиона рублей.
Больше всего заказов отправлено из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего россияне отправляют автомобильные запчасти, взрослые и детские товары, одежду, обувь.
Стало известно, что платформа продлевает до конца октября льготную доставку товаров для курян и белгородцев. Стоимость доставки заказов в эти регионы в пункты выдачи, постаматы и кассы составит 1 рубль. В субсидировании доставки со своей стороны примут участие партнеры — «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс».
Более девяти тысячи раз в приграничные регионы бесплатно доставлены вещи и товары первой необходимости от пользователей платформы. В то же время две тысячи объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными.
Также пользователи помогли более 100 семьям, вынужденно покинувшим свои дома в Курской области, предоставив временное жилье бесплатно. На платформе «Авито Недвижимость» было размещено свыше 800 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание.
Дополнительно «Авито Работа» запустила фильтр «Работа с проживанием», где работодатели предлагают трудоустройство с бесплатным размещение либо с компенсацией за аренду жилья. Самые востребованные профессии с проживанием — разнорабочий, упаковщик, комплектовщик, курьер и грузчик.