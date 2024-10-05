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Posted 5 октября, 13:03

Published 5 октября, 13:03

Modified 5 октября, 15:46

Updated 5 октября, 15:46

Жители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской области

«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской области

5 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI
Жители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской области

Жители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской области

Инверсионный след в небе увидели жители Ростовской области. Фотографии белой полосы появились в соцсетях днем 5 октября.

По словам очевидцев, след появился около 14:50 мск. Первые снимки опубликовали в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». На фото видно длинную белую линию на сине-голубом небе.

Примерно в это же время белая полоса была видна в небе над Ростовом. Скорее всего, люди увидели один и тот же след.

Жители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской областиЖители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской области
Жители сообщают об инверсионных следах в небе в Ростовской области.
Фото: тг Таганрог. Происшествия. https://t.me/taganrog_chp61/5909
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Официальной информации о его происхождении пока нет. Не исключено, что «инверсия» образовалась от двигателей самолета.

— Да, видела, как летело, — поделились в комментариях местные жители. — Ребята работают отлично, слава богу!
— Над нами постоянно что-то летает, — отреагировали без удивления другие.

Ранее беспилотник в Ростовской области перехватили 4 октября. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Самолет#Соцсети#Небо#Очевидцы#Происшествия#Инверсионные следы
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