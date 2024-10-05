«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской области

Posted 5 октября, 13:03
Published 5 октября, 13:03
Modified 5 октября, 15:46
Updated 5 октября, 15:46
По словам очевидцев, след появился около 14:50 мск. Первые снимки опубликовали в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». На фото видно длинную белую линию на сине-голубом небе.
Примерно в это же время белая полоса была видна в небе над Ростовом. Скорее всего, люди увидели один и тот же след.
Официальной информации о его происхождении пока нет. Не исключено, что «инверсия» образовалась от двигателей самолета.
— Да, видела, как летело, — поделились в комментариях местные жители. — Ребята работают отлично, слава богу!
— Над нами постоянно что-то летает, — отреагировали без удивления другие.
Ранее беспилотник в Ростовской области перехватили 4 октября. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.