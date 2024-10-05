Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской области

Когда об этом стало известно правоохранителям, командира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Если дело дойдет до суда, и командира признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.