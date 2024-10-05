Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской области

Posted 5 октября, 07:00
Published 5 октября, 07:00
Modified 5 октября, 08:39
Updated 5 октября, 08:39
Установлено, что некоторые его подчиненные могли стать фигурантами уголовного дела после проверки Следкома. Чтобы этого не допустить, они решили откупиться. Начальник предложил помочь, выступив посредником и передав деньги «куда следует». Речь шла о трех миллионах рублей.
Когда об этом стало известно правоохранителям, командира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Если дело дойдет до суда, и командира признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее из-за дачи взятки фигурантом дела стал коммерсант из Ростовской области. Директор компании получил восемь с половиной лет строгого режима за то, что дал должностному лицу 2,2 миллиона рублей.