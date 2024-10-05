rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 07:00

Published 5 октября, 07:00

Modified 5 октября, 08:39

Updated 5 октября, 08:39

Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской области

Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской области

5 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI
Высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали в Ростовской области
Силовики задержали командира второго взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2 ГУ МВД России по Ростовской области. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Установлено, что некоторые его подчиненные могли стать фигурантами уголовного дела после проверки Следкома. Чтобы этого не допустить, они решили откупиться. Начальник предложил помочь, выступив посредником и передав деньги «куда следует». Речь шла о трех миллионах рублей.

Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентов
Узнать подробнее

Когда об этом стало известно правоохранителям, командира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Если дело дойдет до суда, и командира признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее из-за дачи взятки фигурантом дела стал коммерсант из Ростовской области. Директор компании получил восемь с половиной лет строгого режима за то, что дал должностному лицу 2,2 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружияИтоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19Жителя Ростовской области осудят за избиение 17-летнего подростка
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#ДПС#Уголовное дело#Правоохранители#Силовики#Следком#Взяточничество#ГАИ
Подпишитесь