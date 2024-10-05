Земля под строительство в Ростовской области оказалась дороже, чем в Подмосковье

На первом месте по ценам на землю под ИЖС (прим. — индивидуальное жилищное строительство) — Дагестан. Там одну сотку оценивают в среднем около 552 тысяч рублей. На второй строчке разместился Краснодарский край, уступив Республике всего одну тысячу (551 тысяча рублей). Тройку по самым дорогим ценам на участок земли занимает Крым. За одну сотку там попросят 421 тысячу рублей.