Земля под строительство в Ростовской области оказалась дороже, чем в Подмосковье

Posted 5 октября, 05:03
Published 5 октября, 05:03
Modified 5 октября, 08:39
Updated 5 октября, 08:39
На первом месте по ценам на землю под ИЖС (прим. — индивидуальное жилищное строительство) — Дагестан. Там одну сотку оценивают в среднем около 552 тысяч рублей. На второй строчке разместился Краснодарский край, уступив Республике всего одну тысячу (551 тысяча рублей). Тройку по самым дорогим ценам на участок земли занимает Крым. За одну сотку там попросят 421 тысячу рублей.
Далее идет Ростовская область, где сто квадратных метров обойдется в 371 тысячу рублей. Это дороже, чем в Московской области, на 63 тысячи рублей (308 — в столичном регионе). На пятом месте — Ставропольский край, где земля под строительство дома выходит примерно в 369 тысяч рублей за сотку.
Там сотня квадратных метров обходится в 115 тысяч рублей. Самая дешевая земля оказалась в Ярославской области (52 тысячи рублей), Кировской (43 тысячи рублей) и Смоленской (30 тысяч рублей). Среди регионов ЮФО в рейтинг попала и Волгоградская область.
Ранее стало известно, что Ростов стал вторым в России после Санкт-Петербурга по числу дореволюционных зданий.