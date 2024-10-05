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Posted 5 октября, 15:42

Published 5 октября, 15:42

Modified 5 октября, 15:44

Updated 5 октября, 15:44

Жители Таганрога смотрели на следы в небе, пока сотрудника ГАИ сажали в СИЗО

Жители Таганрога смотрели на следы в небе, пока сотрудника ГАИ сажали в СИЗО

5 октября 2024, 15:42
Фото: 1MI
Жители Таганрога смотрели на следы в небе, пока сотрудника ГАИ сажали в СИЗО
Жители Ростовской области поделились кадрами инверсионных следов, пока высокопоставленному сотруднику ДПС назначили наказание в виде заключения под стражу. Тем временем Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Волгодонске.

Инверсионные следы в небе

Жители Ростовской области сообщили о белых следах в небе, похожих на те, что остаются после работы ПВО. Снимки полосы появились в telegram-каналах Таганрога. По словам местных жителей, они видели, как что-то якобы пролетело.

Однако никакой официальной информации о сбитых беспилотниках, как и о работе системы противовоздушной обороны не появлялось. Не исключено, что инверсионный след появился от двигателя самолета.

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Сотрудника ДПС закрыли в СИЗО

Командир второго взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2 стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, после проверки Следкома некоторым его подчиненным грозило уголовное преследование. Чтобы избежать этого, сотрудники решили попросить помощи у тех, кто мог повлиять на следствие. Общая сумма за такую услугу составила порядка трех миллионов рублей.

Фото: тг Че по Ростову. https://t.me/cheRostov/11601

Деньги передали начальнику, который, вероятно, и должен был обо всем договориться. Как уточнили в региональном УФСБ, командир сам предложил помощь в этом деле.

В итоге высокопоставленного сотрудника ГАИ задержали вместе с толстой пачкой денег. По решению суда его отправили в следственный изолятор. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и других лиц, причастных к преступлению.

Толпой на одного

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин узнал из новостей о том, что в Волгодонске избили школьника. Одноклассники толпой набросились на подростка, устроив ему «темную» в раздевалке». Причиной этому послужило то, что парень якобы заступился за пожилую учительницу.

Обращались ли родители пострадавшего в полицию, неизвестно. Однако теперь за дело возьмутся следователи. Глава СКР поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

Фото: Изображение Midjourney
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