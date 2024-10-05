Жители Таганрога смотрели на следы в небе, пока сотрудника ГАИ сажали в СИЗО

Posted 5 октября, 15:42
Published 5 октября, 15:42
Modified 5 октября, 15:44
Updated 5 октября, 15:44
Жители Ростовской области сообщили о белых следах в небе, похожих на те, что остаются после работы ПВО. Снимки полосы появились в telegram-каналах Таганрога. По словам местных жителей, они видели, как что-то якобы пролетело.
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Командир второго взвода второй роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2 стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.
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