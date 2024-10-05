Жители Таганрога смотрели на следы в небе, пока сотрудника ГАИ сажали в СИЗО

По версии следствия, после проверки Следкома некоторым его подчиненным грозило уголовное преследование. Чтобы избежать этого, сотрудники решили попросить помощи у тех, кто мог повлиять на следствие. Общая сумма за такую услугу составила порядка трех миллионов рублей.