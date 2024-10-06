Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?

До этого желто-синие потерпели разгромное поражение в матче со «Спартаком» со счетом 3:0. Команда Валерия Карпина не может победить четыре матча подряд: три поражения и одна ничья. Ранее ФК «Ростов» сыграл в ничью с «Химками» со счетом 2:2.