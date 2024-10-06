Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?

Posted 6 октября, 05:41
Published 6 октября, 05:41
Modified 6 октября, 06:19
Updated 6 октября, 06:19
По данным издания «Спорт-Экспресс», команда «Ростова» попала в ДТП после матча в рамках 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Автобус с игроками столкнулся с другой машиной на МКАДе. Известно, что в ДТП никто не пострадал.
Позднее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что произошла авария. «Но все нормально», — прокомментировал он произошедшее. Самого Карпина в автобусе не было.
До этого желто-синие потерпели разгромное поражение в матче со «Спартаком» со счетом 3:0. Команда Валерия Карпина не может победить четыре матча подряд: три поражения и одна ничья. Ранее ФК «Ростов» сыграл в ничью с «Химками» со счетом 2:2.