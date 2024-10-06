Бастрыкин потребовал доложить ему о тлеющем мусорном полигоне в Морозовске

Posted 6 октября, 11:33
Published 6 октября, 11:33
Modified 6 октября, 11:35
Updated 6 октября, 11:35
Ранее в СМИ появилось публичное обращение в СКР о тлеющем мусорном полигоне, расположенном на окраине Морозовка. Люди сообщают, что в городе сильная задымленность, запах гари и дышать нечем. Горожане отметили, что уполномоченные органы не приминают никаких мер.
В связи с этим СУ СКР по Ростовской области начало доследственную проверку по статье 293 УК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуаде доложить о результатах проверки и обстоятельствах инцидента.
До этого Следком выяснил, что житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет.