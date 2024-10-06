Бастрыкин потребовал доложить ему о тлеющем мусорном полигоне в Морозовске

Ранее в СМИ появилось публичное обращение в СКР о тлеющем мусорном полигоне, расположенном на окраине Морозовка. Люди сообщают, что в городе сильная задымленность, запах гари и дышать нечем. Горожане отметили, что уполномоченные органы не приминают никаких мер.