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Posted 6 октября, 11:33

Published 6 октября, 11:33

Modified 6 октября, 11:35

Updated 6 октября, 11:35

Бастрыкин заинтересовался пожаром на мусорном полигоне в Ростовской области

Бастрыкин потребовал доложить ему о тлеющем мусорном полигоне в Морозовске

6 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
Бастрыкин заинтересовался пожаром на мусорном полигоне в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с тлеющим мусорным полигоном в Ростовской области, информирует региональное ведомство.

Ранее в СМИ появилось публичное обращение в СКР о тлеющем мусорном полигоне, расположенном на окраине Морозовка. Люди сообщают, что в городе сильная задымленность, запах гари и дышать нечем. Горожане отметили, что уполномоченные органы не приминают никаких мер.

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В связи с этим СУ СКР по Ростовской области начало доследственную проверку по статье 293 УК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуаде доложить о результатах проверки и обстоятельствах инцидента.

До этого Следком выяснил, что житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет.

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