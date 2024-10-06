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Posted 6 октября, 11:12

Published 6 октября, 11:12

Modified 6 октября, 11:14

Updated 6 октября, 11:14

«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

6 октября 2024, 11:12
Фото: Шедеврум
«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

Тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

В Ростове-на-Дону в ночь на 6 октября несколько раз срабатывала тревожная сирена, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Подписчица телеграм-канала «Ростов-Главный» сообщила, что за ночь трижды слышала сирену на Чкаловском. «Дети попросыпались», — пожаловалась она.

Подписчики канала рассказали, что, помимо сирены, в районе Северного жилого массива слышали звуки, похожие на автоматные очереди. А что касается тревожного сигнала, то большинство ростовчан сошлись во мнении, что звук больше похож на работу коммунальной техники. Да и удивляться тревожной сирене в нынешних условиях уже не стоит.

Официальной информации о срабатывании тревожной сирены не поступало, данные будут уточняться.

Видео: Шедеврум. «Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября
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Напомним, что в среду, 2 октября, в Ростове проверили работу систем экстренного оповещения населения, ранее учения анонсировали власти города. Однако жители пожаловались, что сирены было слышно не везде.

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