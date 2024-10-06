«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

Подписчики канала рассказали, что, помимо сирены, в районе Северного жилого массива слышали звуки, похожие на автоматные очереди. А что касается тревожного сигнала, то большинство ростовчан сошлись во мнении, что звук больше похож на работу коммунальной техники. Да и удивляться тревожной сирене в нынешних условиях уже не стоит.