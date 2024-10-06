«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября

Posted 6 октября, 11:12
Published 6 октября, 11:12
Modified 6 октября, 11:14
Updated 6 октября, 11:14
Подписчица телеграм-канала «Ростов-Главный» сообщила, что за ночь трижды слышала сирену на Чкаловском. «Дети попросыпались», — пожаловалась она.
Подписчики канала рассказали, что, помимо сирены, в районе Северного жилого массива слышали звуки, похожие на автоматные очереди. А что касается тревожного сигнала, то большинство ростовчан сошлись во мнении, что звук больше похож на работу коммунальной техники. Да и удивляться тревожной сирене в нынешних условиях уже не стоит.
Официальной информации о срабатывании тревожной сирены не поступало, данные будут уточняться.
Напомним, что в среду, 2 октября, в Ростове проверили работу систем экстренного оповещения населения, ранее учения анонсировали власти города. Однако жители пожаловались, что сирены было слышно не везде.