Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted 6 октября, 07:29
Published 6 октября, 07:29
Modified 6 октября, 07:58
Updated 6 октября, 07:58
Установившаяся в последние несколько недель почти летняя погода в Ростове-на-Дону скором времени начнет портиться. В понедельник в городе будет довольно тепло и безветренно, до +27 градусов. Однако уже вечером в Ростове может пойти дождь, который принесет с собой небольшое похолодание.
Во вторник дождь продолжит идти, а температура воздуха упадет до +19 градусов днем. Ветер усилится до 6 метров в секунду, при порывах до 10 метров в секунду. В среду снова будет солнечно, но столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Такая погода сохранится примерно до выходных.
Ранее стало известно, когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году.