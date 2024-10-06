Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

Установившаяся в последние несколько недель почти летняя погода в Ростове-на-Дону скором времени начнет портиться. В понедельник в городе будет довольно тепло и безветренно, до +27 градусов. Однако уже вечером в Ростове может пойти дождь, который принесет с собой небольшое похолодание.