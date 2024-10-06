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Posted 6 октября, 07:29

Published 6 октября, 07:29

Modified 6 октября, 07:58

Updated 6 октября, 07:58

Дожди и похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

6 октября 2024, 07:29
Фото: Шедеврум
Дожди и похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону начнет снижаться температура и пойдут дожди, следует из прогноза синоптиков.

Установившаяся в последние несколько недель почти летняя погода в Ростове-на-Дону скором времени начнет портиться. В понедельник в городе будет довольно тепло и безветренно, до +27 градусов. Однако уже вечером в Ростове может пойти дождь, который принесет с собой небольшое похолодание.

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Во вторник дождь продолжит идти, а температура воздуха упадет до +19 градусов днем. Ветер усилится до 6 метров в секунду, при порывах до 10 метров в секунду. В среду снова будет солнечно, но столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Такая погода сохранится примерно до выходных.

Ранее стало известно, когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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